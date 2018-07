Basketbalové Komárno získalo rozohrávača O'Reillyho

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Komárno 6. júla (TASR) - Basketbalový klub MBK Komárno získal do svojich služieb amerického rozohrávača Liama O'Reillyho. Informoval o tom portál basketliga.sk.O'Reilly začínal s vysokoškolským basketbalom na Collin County College, dve vydarené sezóny mu vyniesli transfer na univerzitu Gardner Webb. V drese "buldogov" sa prepracoval do základnej zostavy, v sezóne 2017/2018 odohral 32 stretnutí s priemerom 14,8 bodu, 4,7 doskoku, 3,8 asistencie a 1,0 zisku. V Komárne by mal zaplniť medzeru po Bobanovi Tomičovi, ktorý odišiel do konkurenčných Levíc.Komárno získalo okrem O'Reillyho aj Jamala Huntera a Dayona Goodmana. Vedenie klubu nedávno oznámilo, že novým trénerom tímu sa stal maďarský kouč András Vavra. Predĺženia kontraktu sa dočkala zatiaľ štvorica Slovákov – Nenad Miloševič, Ladislav Stojanov, Matej Marchyn a Igor Kürthy.