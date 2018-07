DAC dotiahol prestup Kalmára z Lipska, bude mať aj druhého Vidu

Na snímke vľavo Zsolt Kalmár. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Dunajská Streda 6. júla (TASR) - Maďarský futbalový stredopoliar Zsolt Kalmár bude aj naďalej obliekať žlto-modrý dres DAC Dunajská Streda. Dvadsaťtriročný člen širšieho kádra maďarskej reprezentácie prestúpil na Žitný ostrov z nemeckého RB Lipsko. Novú zmluvu podpísal na tri roky.Kalmár prišiel do DAC v auguste 2017 na ročné hosťovanie z Lipska. Stal sa tvorcom hry a pomohol k postupu do Európskej ligy UEFA 2018/2019. Bývalý hráč ETO Györ okrem Lipska pôsobil aj v FSV Frankfurt a Bröndby IF. V Dunajskej Strede nastúpil na 25 zápasov Fortuna ligy, v ktorých si pripísal spolu päť gólov. Hosťovanie sa mu skončilo 30. júna, avšak už začiatkom júla sa s klubom dohodol na podpise dlhodobej zmluvy, ku ktorej sa na klubovom webe vyjadril športový riaditeľ klubu Jan Van Daele:DAC získal aj ďalšiu maďarskú posilu, do klubu prišiel Máté Vida, menovec Kristophera, ktorý už v klube pôsobí, no s ktorým nie je v žiadnom príbuzenskom vzťahu. Len dvadsaťročný stredopoliar je odchovancom Vasasu Budapešť, v ktorom strávil celú doterajšiu kariéru. V A-tíme debutoval už ako sedemnásťročný. Tradičnému klubu pomohol k postupu medzi maďarskú elitu, v najvyššej súťaži odohral 85 duelov, zaznamenal 3 góly. Talentovaný defenzívny stredopoliar či krajný záložník od mládežníckeho veku reprezentuje Maďarsko, na konte má už i tri štarty v seniorskom áčku.dodal Van Daele.