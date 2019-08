Basketbalového rozhodcu Tomašoviča čaká v Číne vrchol kariéry

Zdenko Tomašovič, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 23. augusta (TASR) – Slovenského basketbalového rozhodcu Zdenka Tomašoviča čaká vrchol jeho doterajšej kariéry s píšťalkou. Na prelome augusta a septembra sa predstaví na majstrovstvách sveta mužov v Číne.Pre Banskobystričana ide o najväčší úspech v jeho doteraz 20-ročnom fungovaní na basketbalových palubovkách." povedal Tomašovič tesne pred odletom do dejiska šampionátu.Jeho meno sa objavilo v konečnej 56-člennej nominácii na majstrovstvá sveta, po dobrých výkonoch na nedávnych majstrovstvách Európy žien v Srbsku a Lotyšsku a účinkovaní na svetovom šampionáte žien do 19 rokov v Thajsku. „“ prezradil detaily slovenský rozhodca.Majstrovstvá sveta sa začínajú síce až 31. augusta, ale Tomašoviča čaká ešte pred samotným štartom päťdňový rozhodcovský kemp. „“ objasnil 37-ročný arbiter náplň kempu.Slovenskí arbitri majú vo svete dobrý kredit, okrem Tomašoviča sa na mládežníckych európskych šampionátoch zúčastnili aj viacerí jeho kolegovia. Dvojnásobný najlepší slovenský rozhodca (2017, 2018) uviedol, prečo tomu tak je:Ambície jediného slovenského zástupcu na svetovom šampionáte sú jasné:Šampionát v Číne je na programe od 31. augusta do 15. septembra.