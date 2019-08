Kanoistka Ladičová v C1 na 200 m iba do B-finále

Na snímke Gabriela Ladičová. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Szeged 23. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Ivana Mládková na MS v Szegede nepostúpila do A-finále K1 na 200 m trati. V treťom semifinále skončila piata s vyše sekundovou stratou na víťaznú Poľku Martu Walczykiewiczovú. V tejto disciplíne tak nezíska olympijskú miestenku na OH 2020 v Tokiu, šancu ešte bude mať na päťstovke." povedala Mládková.Semifinále nevyšlo podľa predstáv ani singlkanoistke Gabriele Ladičovej. Vo svojej jazde dopádlovala piata a v Szegede si nezabezpečí účasť v Tokiu. Počas víkendu ju čaká B-finále C1 na 200 m trati. Možnosť zabojovať o OH 2020 ešte bude mať v novej sezóne na podujatí Svetového pohára v Duisburgu a na kontinentálnej olympijskej kvalifikácii.