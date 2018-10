Basketbalový Inter vstupuje do sezóny s najvyššími ambíciami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Eurovia Slovenská basketbalová liga (SBL) 2018/19 odštartovala prvými zápasmi uplynulý víkend, Inter Bratislava do nej vstúpi o týždeň neskôr. Klub z hlavného mesta má opäť najvyššie ambície, okrem ligy sa predstaví aj v Slovenskom pohári.V Interi museli pred sezónou riešiť obmeny v kádri. Zostali v ňom Nemanja Barač, Michal Baťka, Goran Bulatovič, Richard Grznár, Marek Kozlík, Tomáš Mrviš, Miroslav Páleník a Tomáš Praženka. Novými tvárami sú 224 cm vysoký reprezentačný pivot Michael Fusek, ktorý prišiel na ročné hosťovanie z belgického Charleroi. Ďalší reprezentant David Abrhám prestúpil z Karlovky už pred letom a z rovnakého tímu prišiel aj Andrej Kuffa, bývalý kapitán Interu. Tréner Oliver Vidin privítal aj zahraničné posily. Sú nimi traja Američania - Arik Smith, najlepší strelec uplynulého ročníka švédskej najvyššej súťaže, z Česka prišiel Lee Skinner a tretím do partie je James Kinney, ktorý už v Interi pôsobil a v roku 2017 mu dopomohol k majstrovskému titulu. Časť letnej prípravy absolvoval s A-tímom aj mládežnícky reprezentant Timotej Mičuda. Počas ročníka však bude hosťovať v drese dvoch iných bratislavských klubov.povedal pre TASR tréner Interu Oliver Vidin.Medzi hráčmi, ktorí už v drese Interu nebudú hrať, je aj sedemnásobný najlepší basketbalista Slovenska Radoslav Rančík. Bol nielen kapitánom tímu z Pasienkov, ale aj najvýraznejšou postavou Slovenskej basketbalovej ligy v uplynulom období. Po sezóne, v ktorej Bratislavčania ako víťazi základnej časti napokon získali bronzové medaily, odišli aj legionári Aleksandar Vlahovič, Stefan Matovič, Salih Nuhanovič a Jermont Horton. Na štúdiá do USA zamieril talentovaný odchovanec Alex Ondruš.Asistentom Vidina zostal naďalej Roman Ivan, kondičným trénerom Bronislav Žitný. S klubom spolupracujú aj ďalší odborníci, ktorí sa starajú nielen o chod A-tímu, ale venujú sa aj mládeži. Tá naďalej zostáva jednou z priorít súčasného vedenia, ktoré sa jej snaží utvárať optimálne podmienky, aby mohla zbierať úspechy po Slovensku a konfrontovať sa aj v medzinárodnej konkurencii.Prípravu odštartoval Inter už v pondelok 6. augusta. V jej rámci absolvoval tradičné sústredenie v Starej Turej a odohral dovedna dvanásť prípravných stretnutí proti kvalitným súperom z Českej Republiky, Chorvátska, Rakúska, Slovinska a Slovenska s bilanciou sedem víťazstiev a päť prehier. Keďže po odhlásení Karlovky mali interisti počas víkendového úvodného kola SBL voľno, stihli dvojzápasovú generálku proti slovinskému Lašku. V piatok v Pezinku triumfovali 94:58. V sobotu Inter síce v HANT Aréne prehrával už o 16 bodov, ale napokon po skvele zvládnutej tretej štvrtine (32:13) otočil a nad Zlatorogom vyhral 76:73.doplnil Vidin.Ligovú premiéru v novom ročníku absolvuje Inter v sobotu 13. októbra o 18.00 h, keď pred vlastným publikom privíta basketbalistov Handlovej.