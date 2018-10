Richeze vyhral 1. etapu okolo Turecka, J. Sagan skončil na 126. mieste

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 1. etapy (Konya - Konya, 148,4 km):



1. Ariel Maximiliano Richeze (Arg./Quick-Step) 3:29:14 h, 2. Sam Bennett (Ír./Bora-Hansgrohe), 3. Jean-Pierre Drücker (Lux./BMC), 4. Alvaro Hodeg Chagui (Kol.Quick-Step), 5. Brenton Jones (Aust./DMP), 6. Simone Consonni (Tal./UAE Team Emirates) všetci rovnaký čas ako víťaz, ... 126. Juraj SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +1:30 min



priebežné poradie: 1. Richeze 3:29:04 h, 2. Bennett +4 s, 3. Drücker +6, 4. Kenneth Van Rooy (Bel./Sport Vlaanderen - Baloise) +7, 5. Benat Txoperena Matxikote (Šp./Euskadi Basque CM) +9, 6. Jones +10, ... 126. SAGAN +1:40

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Konya 9. októbra (TASR) - Argentínsky cyklista Ariel Maximiliano Richeze z tímu Quick-Step zvíťazil v 1. etape pretekov Okolo Turecka. Trať dlhú 148,4 km so štartom aj cieľom v meste Konya zvládol za 3:29:14 h, druhý došpurtoval Ír Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), tretie miesto obsadil Luxemburčan Jean-Pierre Drücker (BMC).Slovák Juraj Sagan (Bora-Hansgrohe) skončil na 126. priečke so stratou 1:30 min na víťaza. Jeden z najväčších adeptov na triumf v úvodnej etape Kolumbijčan Fernando Gaviria (Quick-Step) spadol necelé štyri kilometre pred cieľom a napokon skončil na poslednom 138. mieste so stratou 4:55 min.