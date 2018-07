Básnik, dramatik a prekladateľ Milan Richter má 70 rokov

Portrét Milana Richtera, ktorý získal 7. mája 2001 Cenu Jána Hollého za rok 2000 v oblasti poézie za preklad diela Johanna Wolfganga Goetheho Faust a Margaréta. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava 25. júla (TASR) - Básnik, dramatik, esejista, prekladateľ a vydavateľ Milan Richter knižne debutoval v rokoch tzv. normalizácie (t. j. po okupácii Československa štátmi Varšavskej zmluvy v roku 1968), charakterizovanej zosilneným ideologickým tlakom na literatúru. Svoju vlastnú poéziu sa mu pred týmto tlakom podarilo úspešne uchrániť. Autor 9 zbierok poézie, 3 divadelných hier, 11 kníh veršov preložených do 13 jazykov má v stredu 25. júla 70 rokov.Milan Richter sa narodil 25. júla 1948 v Bratislave. Ukončil Strednú ekonomickú školu, odbor zahraničný obchod, potom pokračoval v rokoch 1967-1972 v štúdiách na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudoval germanistiku a anglistiku a absolvoval časť štúdia nordistiky. V roku 1985 získal titul PhDr. (nemecká literatúra). Pracoval ako jazykový redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a neskôr ako odborný redaktor v redakcii beletrie Nakladateľstva Pravda. Ďalších jedenásť rokov sa venoval literatúre (najmä prekladom) profesionálne. Na jar 1990 strávil niekoľko mesiacov ako Fulbright Research Scholar v USA na Kalifornskej univerzite v Los Angeles (UCLA).Vo funkcii chargé d'affaires Slovenska v Nórsku s akreditáciou aj pre Island pôsobil v rokoch 1993-1995. Sedem rokov pracoval v Literárnom informačnom centre v Bratislave. Koncom roka 2000 si založil vydavateľstvo MilaniuM a od konca roku 2002 sa venuje výlučne vydávaniu kníh vo svojom vydavateľstve.V rokoch 1977-1986 mal neoficiálny zákaz publikovania vlastných kníh. V roku 1996 sa stal členom Klubu nezávislých spisovateľov, v roku 1997 členom rakúskej spisovateľskej organizácie Grazer Autorenversammlung, v roku 1999 členom výkonného výboru Svetovej akadémie umenia a kultúry (WAAC, World Academy of Arts and Culture) so sídlom v Kalifornii, USA a neskôr 1. viceprezidentom WAAC (do 2010). V období 1999-2003 bol predsedom Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry, 2000-2002 podpredsedom Slovenského centra PEN, 2002-2005 členom Rady FIT (Fédération Internationale des Traducteurs). V roku 2005 sa stal členom Akadémie Bjornstjerne Björnsona v nórskom Molde, v roku 2007 stálym členom Európskej akadémie poézie.Richter zorganizoval z poverenia WAAC 18. svetový kongres básnikov v Bratislave (1998), organizoval aj Medzinárodný literárny festival Jána Smreka, či festival Kafkove Matliare.Tvorba spisovateľa je pozoruhodná. Jeho básnické dielo je obsiahnuté v zbierkach: Večerné zrkadlá (1973), Korbáče (1975), Peľ (1976), Bezpečné miesto (1987), Korene vo vzduchu (1992), Spoza zamatových opôn (1997), Anjel s čiernym perím (2000), Vo mne zbúraný chrám (2002), Tajomstvá dokorán (2008). Richterove básne sa na viažu aj na domov, vidiecke prostredie Záhoria s osobitým koloritom, dotovaným okrem iného prvkami ľudovej kultúry a dialektu. Venoval sa aj ľúbostným motívom. Jeho poézia vyšla v početných prekladoch vo viac než 50 literárnych časopisoch a antológiách vo svete, vrátane Islandu, Srbska, Číny, Taiwanu, Indie. Rozsiahla je aj bibliografia jeho prekladovej tvorby. Preložil 61 kníh a 16 divadelných hier.Je autorom drám s názvami Kafkov druhý život (2006)i z Kafkovho Pekloraja (2006). Tvár, život, smrť a filmografia herečky Marylin Monroe sa stali tvorivým podnetom pre dramatika k napísaniu divadelnej hry Krátky nešťastný život Marilyn Monroe.Majster slova je držiteľom viacerých ocenení nielen doma, ale hlavne v zahraničí. Získal 2. cenu v súťaži Nezvalovho Třebíča (1990), Prémiu Švédskeho literárneho fondu za preklady švédskej literatúry (1991), Čestný doktorát literatúry na Svetovom kongrese básnikov v Haife, Izrael (1992), Prémiu ministra školstva a umenia Rakúska za preklady rakúskej literatúry (1993, 1996), Prekladateľskú cenu Švédskej akadémie (1999), Cenu Jána Hollého (2001, 2009), Cenu Zory Jesenskej (2002), Čestný rad za zásluhy o republiku Rakúsko (2002), udeľovaný rakúskym spolkovým prezidentom, Nórsky kráľovský rad za zásluhy – rytier 1. triedy (2008), udeľovaný nórskym kráľom, 1. cenu v anonymnej súťaži o najlepšiu báseň napísanú v angličtine či preloženú do angličtiny (počas XXVIII. svetového kongresu básnikov v Acapulcu), Björnsonovu cenu (2010), Kathak Literary Award v Dháke v Bangladéši (2016) a v tom istom roku sa stal držiteľom Ceny Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS).Zdroje: www.litcentrum.sk, www.milanium.sk