VIDEO: Speváčku Demi Lovato hospitalizovali, zrejme sa predávkovala

Speváčke, ktorá bola v bezvedomí, podali záchranári liek Naxolone a následne ju previezli do zdravotného strediska Cedars-Sinai v Los Angeles. Foto: TASR/AP Speváčke, ktorá bola v bezvedomí, podali záchranári liek Naxolone a následne ju previezli do zdravotného strediska Cedars-Sinai v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 25. júla - Pre podozrenie z predávkovania heroínom previezli do nemocnice v meste Los Angeles 25-ročnú popovú speváčku a pesničkárku Demi Lovato po tom, čo ju záchranári našli v bezvedomí v jej hollywoodskom dome. Informovala o tom na svojej webovej stránke BBC."Demi je pri vedomí a v kruhu svojich blízkych, ktorí by sa chceli poďakovať všetkým za ich lásku, modlitby a podporu," uviedla vo vyhlásení pre časopis Variety speváčkina manažérka.Rýchla zdravotná pomoc bola do Lovatovej domu v Hollywood Hills privolaná v utorok o 11.22 h miestneho času (20.22 h SELČ). Speváčke, ktorá bola v bezvedomí, podali záchranári liek Naxolone a následne ju previezli do zdravotného strediska Cedars-Sinai v Los Angeles, napísala na svojej webovej stránke spravodajská televízia Sky News.Naxolone, ktorý sa v Spojených štátoch predáva pod názvom Narcan, je liek používaný na zmiernenie účinkov opioidov, najmä pri predávkovaní.