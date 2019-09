Básnika Pavla Országha Hviezdoslava zvečnia na suvenírovej bankovke

P. O. Hviezdoslav, archívna snímka. Foto: TASR P. O. Hviezdoslav, archívna snímka. Foto: TASR

Dolný Kubín 13. septembra (TASR) – Básnik a dramatik Pavol Országh Hviezdoslav bude mať od soboty 14. septembra vlastnú suvenírovú eurobankovku v nominálnej hodnote nula eur, ktorá vychádza pri príležitosti 170. výročia jeho narodenia. Bankovka bude záujemcom k dispozícii v priestoroch Oravského múzea Pavla O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.„Podobizeň na bankovke pochádza z Hviezdoslavovej poslednej dekády života. V pozadí nad ním je vyobrazenie Babej hory, ktorá bola inšpiráciou pre prírodné prostredie v jeho diele Hájnikova žena. Súčasťou grafiky suvenírovej bankovky je aj vyobrazenie Hviezdoslavovej hájovne, v ktorej sa odohrával dej a život hlavnej postavy, samotnej hájnikovej ženy,“ uviedol Vladislav Klajban, odborník na numizmatiku a notafíliu, čiže odbor zaoberajúci sa zbieraním a štúdiom bankoviek.Doplnil, že bankovka vychádza v náklade 5000 kusov. Autorom návrhu je Jozef Česla, ktorý sa autorsky podpísal pod niekoľkými poštovými známkami.Pôvodný účel suvenírových bankoviek v samotných počiatkoch v rodnom Francúzsku bol zvýšiť záujem o konkrétne turistické ciele prostredníctvom atraktívnych suvenírov. Postupne sa záujem o nulové eurobankovky rozšíril do celej Európy, v súčasnosti siaha aj do Afriky, Ázie a do arabských krajín.