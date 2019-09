Filmový kabinet otvára možnosť preniknúť do dejín kinematografie

Kino sála s návštevníkmi minuloročného podujatia Filmový kabinet. Foto: Filmový kabinet - Fcaebook Foto: Filmový kabinet - Fcaebook

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Vzdelávací cyklus Filmový kabinet v bratislavskom Kine Lumiére po štvrtý raz otvára možnosť preniknúť do histórie a mágie filmového umenia. Cyklus venovaný dejinám kinematografie sa začne v pondelok 23. septembra o 18.00 h.TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).Prvý semester dostal názov Od zrodu po Kristove roky, oproti predchádzajúcim ročníkom prináša dve novinky. Bude mať len jedného lektora, estetika filmu Juraja Oniščenka z Katedry estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Hovorí, že druhá zmena sa týka technického aspektu projekcií.uviedla.Na prvej prednáške cyklu, zameranej na vznik filmu, sa premietne film Lumiére (2017) pozostávajúci zo 108 krátkych snímok, ktoré pred viac ako 120 rokmi vytvorili bratia Louis a Auguste Lumiérovci, vynálezcovia kinematografu. Ich ani nie minútové šoty, ktoré sú mimoriadne cenným svedectvom o kultúrnom a technologickom rozvoji na prelome 19. a 20. storočia, boli precízne zreštaurované a do kolekcie ich vybrali a zoradili filmoví historici Thierry Frémaux a Bertrand Tavernier. Téma prvého stretnutia frekventantov kabinetu bude zaujímavá aj z hľadiska dátumu zrodu filmu, za ktorý sa ešte stále považuje 28. december 1895, keď bratia Lumiérovci prvýkrát verejne premietli svoje filmy platiacim návštevníkom, hoci tento dátum dnes mnoho historikov spochybňuje.Počas ďalších stretnutí sa účastníci kabinetu zoznámia s priekopníkmi filmovej techniky a rozprávania v prvých rokoch filmu, ďalej s tvorbou jedného z prvých amerických režisérov Davida Warka Griffitha. Premietať sa bude jeho veľkovýpravný film Intolerancia (1916), v ktorom rozvíja techniku paralelnej montáže. Filmovú grotesku bude reprezentovať film Frigo na mašine (1926) Bustera Keatona a Clyda Bruckmana, nemecký expresionizmus divákom priblíži jedno z prvých diel tohto smeru Kabinet doktora Caligariho (1920) od Roberta Wieneho.Filmové avantgardy po prvej svetovej vojne bude v kabinete reprezentovať Berlín, symfónia veľkomesta (1927) Waltera Ruttmana, príkladom francúzskej avantgardy bude film Neľudská (1924) Marcela L’Herbiera. Sovietsku montážnu školu z 20. rokov 20. storočia priblíži film Leva Kulešova Neobyčajné dobrodružstvá Mr. Westa v krajine boľševikov (1924). Samostatná prednáška je venovaná Sergejovi Michajlovičovi Ejzenštejnovi, premietne sa film Petra Greenewaya Ejzenštejn v Guanajuate (2015) spolu s krátkymi Ejzenštejnovými filmami z jeho pôsobenia v Mexiku v období 30. rokov minulého storočia. Semester uzavrie film Utrpenie Panny Orleánskej (1928) Carla Theodora Dreyera, jeden z vrcholov nemého filmu.Filmový kabinet 2019/2020 je otvorený všetkým záujemcom, prihlasovať sa na jeho prvý semester môžu do 23. septembra.