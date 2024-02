Bátora: V EÚ dochádza k nárastu populizmu a klasickým modelom je, že za všetko môže Brusel (video)

Útok Ruska na Ukrajinu

Rast strany AFD v Nemecku

21.2.2024 (SITA.sk) - V Európskej únii (EÚ) dochádza v poslednom období k, pričom klasickým modelom populistov je, že za všetko môže Brusel. Povedal to profesor politológie z Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Bátora vo video podcaste Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk . „To bola obrovská chyba a v mnohom neracionálne rozhodnutia voličstva v Británii. Boli práve ovplyvnení populistickými, by som povedal, pocitmi a predstavami o nejakej svetlej budúcnosti, ktorá sa zatiaľ ani zďaleka nerealizuje," uviedol Bátora.Kľúčovou krízou, ktorá nás zasiahla, bola podľa Bátoru kríza súvisiaca s útokom Ruska na Ukrajinu, a to už v roku 2014, keď Rusko zobralo Ukrajine Krym.„Plnoškálový ruský útok z februára 2022 na Ukrajinu je niečo, čo je výzvou pre nielen európske usporiadanie politické, ale v podstate pre princípy moderného, svetového, globálneho, liberálneho usporiadania. Lebo je to útok nielen na Ukrajinu, ale aj na Západ ako celok. Vladimír Putin o tom často hovorí, že nepriateľom nie je len Ukrajina, lebo Ukrajinu dokonca až prehliada, jemu je nepriateľom NATO a Západ," hovorí politológ.PolitickáPoukazuje na to, že. Príklon k populistickým politickým stranám je podľa Bátoru zjavný najmä v ekonomicky chudobnejších častiach krajiny, kde majú ľudia pocit, že z EÚ neprofitujú.Ako príklad uvádza Nemecko, kde rastie strana AFD - Allianz für Deutschland , čo je pravicovo-populistická, xenofóbne ladená strana. Jej podpora rastie najmä v spolkových krajinách, ktoré boli kedysi súčasťou východného Nemecka.„Východná časť Nemecka naďalej nie je vyrovnaná so západnou časťou z hľadiska príjmov. Priemerné príjmy sú stále ešte na úrovni približne dvoch tretín. To znamená, že tam sú aj reálne sociálne aspekty, ktoré vedú k nárastu populizmu," poukázal Bátora.