Union dbá na zdravie detí, rodičom posiela unikátnu brožúru KOMPAS

21.2.2024 (SITA.sk) - Prehľad povinných vyšetrení, správna výživa či infografiky o zdravom vývine. Nová brožúra Union zdravotnej poisťovne poslúži poistencom opäť ako praktický sprievodca, ktorý sa tentokrát zameriava na mladší školský vek. Union zdravotná poisťovňa vydala unikátnu brožúru o zdraví detí, určenú rodičom detí 1. stupňa základných škôl. Najnovšímapuje rôzne aspekty vývinu dieťaťa a to poMnoho rodičov totiž netuší, že problémy s učením nemusia súvisieť s inteligenciou, v záplave povinností tiež môžu stratiťočkovaniach, správnej výžive či vývine chrupu. Súhrn tých najdôležitejších míľnikov a vysvetlení pripravil pre Union poistencov a poistenky, ktorý zastrešuje krajská odborníčka MZ SR pre primárnu pediatriu MUDr. Zora Zdráhalová."Naši poistenci sa môžete spoľahnúť na to, že náš KOMPAS poskytuje v starostlivosti o ich dieťa bezchybnú navigáciu. Ide o súhrn odborných informácií, ktoré však sprostredkúvame zrozumiteľnou formou," vysvetľuje Marek Mikle, riaditeľ komunikácie a marketingu Unionu. "Práve odosielame takmer, ktorí o zaslanie brožúry požiadali vďaka nášmu newsletteru. Naši poistenci sa k brožúre môžu dostať aj neskôr v ktorejkoľvek z našich pobočiek po celom Slovensku."má v Unione stabilné miesto a desiatky brožúr na rôzne témy poputovali do rúk už tisíckam poistencov. Tematicky pokrývajú okruhy ako stravovanie či duševné zdravie, v minulom roku vydala poisťovňa publikáciu, ktorá sa venuje prvému roku života a poslúži prvorodičkám i skúsenejším mamičkám. "V mladšom školskom veku je dôležité klásť dôraz na. Pravidelné lekárske prehliadky sú nevyhnutné, pretože môžu odhaliťV prípade porúch reči je zas potrebná starostlivosť. Naša nová brožúrka je malá, ale komplexná, a sme radi, že ju Union poistenci a poistenky môžu mať ľahko po ruke," dodáva za Union hovorkyňa Kristína Baluchová. Viac informácií o zdraví, benefitoch pre rodičov i tých najmenších nájdu záujemcovia aj na webstránke Unionu či prostredníctvom call centra.Informačný servis