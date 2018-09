Bauer: Čo robí Trump, je nebezpečná hra na tej najvyššej úrovni

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Schrobenhausen/Frankfurt 11. septembra (TASR) - Obchodný spor medzi Spojenými štátmi a Čínou môže globálnu ekonomiku zaťažiť na dlhé roky. DPA to povedal v utorok viceprezident Spolkového združenia nemeckého priemyslu (BDI) Thomas Bauer, majiteľ rovnomernej strojárskej firmy zameranej na produkciu špeciálnych stavebných strojov.Bauer dodal, že sa tento negatívny vplyv prenáša dlho a na všetkých, aj keď pôsobí rozdielnou rýchlosťou. Obmedzenia v obchode všeobecne vedú k tomu, že sa hospodársky cyklus spomaľuje.Americký prezident sa pustil už do obchodného sporu s Čínou. Uvalil sankčné clo na jej dovoz ocele a hliníka do USA. Sankčné clo uvalil aj na tieto produkty importované z EÚ a viacerých ďalších štátov, zaviedol viaceré clá z rôznych dôvodov proti Rusku a Iránu.zdôraznil Bauer.