Putinov bodyguard vyzval Navaľného na duel

Alexej Navaľnyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 11. septembra (TASR) - Bývalý ochrankár ruského prezidenta Vladimira Putina a veliteľ ruskej Národnej gardy Viktor Zolotov vyzval v utorok ruského opozičného politika Alexeja Navaľného na duel.Ako informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy, Zolotov prišiel s výzvou na súboj po tom, ako Navaľného Fond boja proti korupcii (FBK), ktorý zverejňuje svoje zistenia o korupcii v Rusku, v auguste na portáli YouTube zverejnil výsledky vyšetrovania sporných nákupov pre Národnú gardu.Zolotov vo svojom videopríhovore varoval Navaľného, aby sa nevyjadroval k otázkam, ktorým nerozumie. Priznal, že v Národnej garde môžu byť nedostatky, pokiaľ ide o korupciu, alevinníkov buď prepustia, alebo pošlú pred súd.Na adresu Navaľného i ďalších opozičných politikov sa Zolotov vyjadroval veľmi nelichotivo. Búchajúc päsťou do stola potom vyhlásil, že ako dôstojník musí - v záujme obrany svojej cti - vyzvať Navaľného na súbojpričom sa zaprisahal, že z Navaľného spravíNavaľnyj vo videoreportáži na kanále FBK spomenul meno Zolotova, že patrí k. FBK vtedy okrem iného informoval, že Národná garda kupuje mäso a mäsové výrobky od kombinátu, ktorý úmyselne zvyšuje nákupné ceny. Tomuto kombinátu šéfuje bývalý Zolotovov podriadený. Vďaka podobným zmluvám sa z Národnej gardy podľa FBKnajmenej 29 miliónov dolárov.K zatiaľ slovnému súboju medzi Navaľným a Zolotovom sa vyjadril aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý uviedol, žeKremeľ podľa Peskova nepovažuje Zolotovovu výzvu na duel za vyhrážku fyzickým násilím. Peskov dodal, že Zolotov svoje vyhlásenie s Putinom nekonzultoval.Zatiaľ čo väčšina Navaľného spojencov označila Zolotovovo vyhlásenie za žart, iní ho považujú za vážne.uviedol podľa agentúry AP opozičný politik Iľja Jašin, ktorý bol blízkym priateľom zavraždeného politika Borisa Nemcova.Jašin narážal na Zolotovove blízke kontakty s čečenským vodcom Ramzanom Kadyrovom, o ktorom si ruská opozícia myslí, že mohol byť zapletený do Nemcovovej vraždy.Zolotov je v Rusku považovaný za jedného z Putinových dôverníkov. V jeho ochranke slúžil 13 rokov. Ako poznamenala AP, Zolotovov dnešný príhovor je radikálnym odklonom od obvyklej praxe Kremľa, ktorý sa vyhýba uvádzaniu Navaľného mena na verejnosti a roky ignoruje protikorupčné vyšetrovanie Navaľného tímu i protestné pochody, ktoré opozičný politik zvoláva.Navaľnyj, ktorý je najznámejším opozičným politikom v Rusku, si momentálne vo väzení odpykáva 30-dňový trest za organizovanie nepovoleného protestu v januári tohto roku.Navaľného FBK medzičasom informoval, že je pripravený zodpovedať sa na súde a predložiť mu všetky dôkazy o korupcii v Národnej garde. Pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy to povedala právnička FBK Ľubov Soboľová. Dodala, že FBK analyzuje Zolotovovo vyhlásenie a je pripravený obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.