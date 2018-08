Baumgartner zo Sampdorie Janov posilnil Dunajskú Stredu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Dunajská Streda 7. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant do 20 rokov Denis Baumgartner bude do konca aktuálnej sezóny 2018/2019 hosťovať v DAC Dunajská Streda z talianskej Sampdorie Janov. Dvadsaťročný ofenzívny stredopoliar sa vrátil na Slovensko po štyroch rokoch, hosťovať bude do konca sezóny 2018/19.Odchovanec FK Senica hral vo farbách janovského klubu mládežnícku súťaž Primavera a postupne začal trénovať s A-tímom a objavovať sa na jeho lavičke. Výborne technicky vybavený ofenzívny stredopoliar vlani predĺžil so Sampdoriou zmluvu do konca júna 2019 s následnou dvojročnou opciou. Vzápätí ho klub z Ligúrie posunul na hosťovanie do Livorna. V tíme čerstvého víťaza Serie C nastúpil v piatich dueloch, zväčša hrával za juniorský tím.povedal Baumgartner pre klubový web DAC.uviedol novú posilu športový riaditeľ Jan Van Daele.