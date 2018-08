Metelka po obhajobe zlata v časovke na MS: Pekelné teplo

Na snímke slovenský cestný paracyklista a majster sveta časovke jednotlivcov Jozef Metelka počas tlačovej konferencie v Bratislave 7. augusta 2018. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 7. augusta (TASR) - Slovenský paralympionik Jozef Metelka splnil na minulotýždňových MS v cestnej paracyklistike cieľ, s ktorým do talianskeho Maniaga cestoval. V časovke jednotlivcov v kategórii MC4 suverénne obhájil titul svetového šampióna.Konkurenciu na náročnej 27,2 km dlhej trati deklasoval, keď druhému Rusovi Sergejovi Pudovovi nadelil v cieli až 75 sekúnd.hodnotil v utorok v Bratislave.Paradoxne viac ako so súpermi bojoval na trati s úmornou horúčavou.uviedol Metelka, ktorý sa po urovnaní sporu so Slovenským paralympijským výborom (SPV) naďalej netají ambíciou zmerať si na vrcholných podujatiach sily aj so zdravými športovcami.Šéf SPV Ján Riapoš vyzdvihol výkony slovenkých reprezentantov na svetovom šampionáte v Taliansku najmä s výhľadom na blížiace sa paralympijské hry 2020 v Tokiu.tvrdí Riapoš, ktorého okrem Metelku potešila aj Anna Oroszová - piata v cestných pretekoch a siedma v časovke v kategórii WH3. Ondrej Strečko obsadil v MC5 zhodne ôsmu priečku v pretekoch s hromadným štartom i v časovke a obdivuhodne sa po operácii kľúčnej kosti zotavil Patrik Kuril, deviaty v časovke a dvadsiaty v cestných pretekoch. Nádejou je Juraj Práger (MB), ktorý si na MS pripísal 17. a 18. priečku.dodal tréner a vedúci slovenskej výpravy na MS Branislav Režňák.