Bavorsko otvára prvé záchytné centrá pre migrantov

Mníchov 1. augusta (TASR) - V nemeckej južnej spolkovej krajine Bavorsko boli v stredu uvedené do prevádzky prvé z kontroverzných záchytných centier pre migrantov v rámci sprísňovania azylovej politiky, ktoré bolo v uplynulých mesiacoch predmetom sporu medzi koaličnými partnermi v spolkovej vláde. Informovala o tom agentúra DPA.Zriadenie týchto tzv.má urýchliť azylové konanie, a tým aj vyhosťovanie v prípadoch, keď migranti nemajú právo zotrvávať v Nemecku. Sedem takýchto zariadení - po jednom v každom z okresov Bavorska - vznikne úpravou doterajších tranzitných či prijímacích stredísk pre migrantov. Každé centrum poskytne priestor pre zhruba 1000-1500 osôb.Výraz Anker v názve týchto centier je možné v nemčine chápať ako slovo znamenajúce v preklade kotva, čo by však podľa DPA nemalo vyvolávať dojem, že ide o. V skutočnosti je tento výraz totiž skratkou vytvorenou zo začiatočných písmen slov a spojení Ankunft (príchod), kommunale Verteilung (komunálne prerozdelenie), Entscheidung (rozhodnutie) a Rückführung (vrátenie späť).Zriadenie nových centier pre migrantov pozdĺž južných hraníc Nemecka je súčasťou plánu na zníženie počtu žiadateľov o azyl, pochádzajúceho od spolkového ministra vnútra Horsta Seehofera, šéfa konzervatívnej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU). Tá je súčasťou spolkovej vlády v koalícii so sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU) a Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD).Práve bavorská krajinská vláda začala s realizáciou tohto plánu, zatiaľ čo iné spolkové krajiny zatiaľ váhajú alebo odmietajú svoju účasť.Nedávny spor medzi CSU a CDU, súvisiaci s migráciou a azylovou politikou Nemecka, ohrozoval budúce fungovanie celej nemeckej vládnej koalície. Strany sa napokon dohodli s tým, že migrantov by mali zastavovať na hraniciach a posielať nazad do tých krajín Európskej únie, v ktorých sa predtým zaregistrovali.