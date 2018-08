Tesla chce v Číne investovať 5 mld. USD do výstavby závodu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. augusta (TASR) - Tesla plánuje investovať v Číne do výstavby závodu 5 miliárd USD (4,26 miliardy eur), uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroj oboznámený so záležitosťou.Hlavným dôvodom je obchodná vojna medzi Washingtonom a Pekingom. Tá núti amerického výrobcu elektromobilov, aby mal aj v Číne, ktorá je najrýchlejšie rastúcim automobilovým trhom na svete, výrobné kapacity.Tesla uvažuje o tom, že by aspoň časť peňazí potrebných na financovanie investície získal v Číne, uviedol zdroj. Tesla sa v júli dohodla na tom, že postaví závod v blízkosti Šanghaja. Očakáva, že by v ňom mohla začať vyrábať nový Model 3 do roku 2020.