Bavorsko žiada predĺženie kontrol na hraniciach s Rakúskom

Joachim Herrmann, archívna snímka Foto: TASR/DPA Foto: TASR/DPA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 15. septembra (TASR) - Bavorský minister vnútra Joachim Herrmann trvá na predĺžení hraničných kontrol medzi Nemeckom a Rakúskom aj po novembri tohto roka. Je to naliehavo potrebné, uviedol Herrmann v nedeľu pre tlačovú agentúru DPA." povedal a poukázal na nedávny nárast príchodu utečencov do Grécka.Podľa Herrmanna Spolková polícia v uplynulom roku na hranici s Rakúskom nevpustila do Nemecka viac než 6000 osôb, ktoré chceli do krajiny pricestovať nelegálne. Podobný trend sa črtá aj pre aktuálny rok.uviedol Herrmanndodal s tým, že úžitok s toho majú nielen obyvatelia Bavorska, ale celého Nemecka.Nemecko kontroluje svoje vyše 800 kilometrov dlhé hranice s Rakúskom, na ktorých sú desiatky priechodov, od jesene 2015 po tom, ako sa na cestu z Grécka do západnej Európy vydali tzv. balkánskou trasou desaťtisíce utečencov a iných migrantov.