Izraelská vláda zasadla pred voľbami v Predjordánsku

Na snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 15. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zvolal v nedeľu posledné zasadnutie svojho kabinetu pred utorkovými parlamentnými voľbami v časti Predjordánaska, ktorú sľúbil v prípade volebného úspechu anektovať. Vláda zároveň pristúpila k zriedkavému kroku, keď legalizovala židovskú osadu Mevo'ot Jericho. Informoval o tom denník The Jerusalem Post.Izraelský kabinet, ktorý po prvý raz od roku 2001 zasadal v Predjordánsku, pristúpil počas svojho posledného rokovania k zriedkavému kroku po tom, ako legalizoval židovskú osadu Mevo'ot Jericho v Judei a Samárii.Podľa The Jerusalem Post ide o vzácny krok, keďže za posledných desať rokov bolo takýmto spôsobom legalizovaných len päť osád.Netanjahu sa počas nedeľňajšieho zasadnutia kabinetu zároveň zaviazal, že v prípade volebného úspechu presadí anexiu Jordánskeho údolia a územia Megilotskej oblastnej rady s tým, že židovský štát by následne vyhlásil svoju suverenitu aj nad zvyškom Predjordánska."Presadíme suverenitu nad Jordánskym údolím a severným pobrežím Mŕtveho mora hneď po tom, ako bude zostavená nová vláda v novom Knesete," povedal Netanjahu, pričom dodal, že už nariadil vytvorenie tímu, ktorý bude nad touto úlohou pracovať.Izraelský premiér zároveň pripomenul, že v týždni pred voľbami - ktoré sa budú konať 17. septembra - avizoval tri zásadné strategické kroky.Prvým z nich by malo byť uzatvorenie obranného paktu medzi Izraelom a USA, ktorý v sobotu na Twitteri podporil aj americký prezident Donald Trump. Ten by mal podľa Netanjahua odradiť okolité štáty od prípadného útoku na židovský štát.V poradí druhým strategickým krokom by malo byť anektovanie 31 židovských osád, vrátane Jordánskeho údolia, okamžite po voľbách.V rámci tretieho kroku by mal židovský štát neskôr anektovať všetky osady v Predjordánsku vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v izolovaných oblastiach.Izrael okupuje Západný breh od šesťdňovej vojny z roku 1967. Z pohľadu medzinárodného práva sú židovské osady postavené na týchto územiach ilegálne a bránia pokračovaniu mierového procesu, keďže sa rozprestierajú na územiach vnímaných Palestínčanmi ako súčasť ich budúceho štátu.