Bayer a LANXESS predávajú svoje podiely vo firme Currenta

15.8.2019 (Webnoviny.sk) -Spoločnosti Bayer and LANXESS predávajú svoje podiely vo firme Currenta, prevádzkovateľovi priemyselných parkov pre chemický priemysel, fondom manažovaným spoločnosťou Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). MIRA je celosvetovo najväčší investor v oblasti infraštruktúry. Transakcia aktuálne čaká na finálny krok, ktorým je schválenie zo strany protimonopolných úradov.Firma Currenta riadi infraštruktúru, dodávky energií a ďalšie základné služby v priemyselných parkoch v nemeckých mestách Leverkusen, Dormagen a Krefeld-Uerdingen. Currenta je joint venture spoločností Bayer (podiel 60 %) and LANXESS (40 %). Ohodnotenie spoločnosti Currenta vrátane prevodu nehnuteľností zo strany spoločnosti Bayer predstavuje sumu 3,5 mld. eur pred odpočtom netto hodnoty dlhových a penzijných dlžných úpisov.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Informácie o spoločnosti LANXESS na www.lanxess.com a na sociálnych sieťach:Bayer je globálna skupina s kľúčovými kompetenciami v oblasti prírodných vied, starostlivosti o zdravie a výživy. Jej produkty a služby sú navrhnuté tak, aby prinášali úžitok a podporovali snahy o zvládnutie najväčších výziev v súvislosti s rastom a starnutím celosvetovej populácie. Súčasne sa skupina snaží zvyšovať svoje výnosy a vytvárať hodnoty prostredníctvom inovácií a rastu. Bayer sa riadi princípmi udržateľného rozvoja a značky Bayer reprezentuje dôveru, spoľahlivosť a kvalitu. Vo finančnom roku 2018 skupina zamestnávala 117 000 ľudí a dosiahla objem predaja 39,6 mld. eur. Kapitálové výdavky predstavovali 2,6 mld. eur, výdavky na výskum a vývoj 5,2 mld. eur. Viac informácií na www.bayer.com Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) je celosvetovo najväčší investor v oblasti infraštruktúry. Viac ako dve desaťročia MIRA vstupuje do partnerstiev s investormi, vládami a komunitami za účelom riadenia a rozvoja majetku, na ktorý sa spolieha denne viac ako 100 miliónov ľudí. K 31. marcu 2019, MIRA riadila aktíva v objeme 115 mld. eur, kľúčových pre udržateľný rozvoj ekonomík a komunít vrátane; 155 portfóliových firiem, ~600 nehnuteľností a 4,7 mil. hektárov pôdy.MIRA je súčasťou Macquarie Group, jednou z Top 10 austrálskych spoločností, ktorá je kótovaná na Austrálskej burze (ASX:MQG). Macquarie je aktívna v Nemecku už 30 rokov a v súčasnosti zamestnáva ~200 ľudí v strediskách Frankfurt a Mníchov.