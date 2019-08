Most-Híd chce viac informovať o mladomanželských pôžičkách zo ŠFRB

Tibor Bastrnák. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) – Koaličná strana Most-Híd bude viac monitorovať poskytovanie mladomanželských pôžičiek zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Ak bude aj naďalej o ňu nízky záujem, strana pripustila, že navrhne úpravy. Ľudia môžu o tieto pôžičky žiadať do konca októbra tohto roka ŠFRB.Most-Híd, ktorý prišiel so zavedením týchto mladomanželských pôžičiek, vidí za súčasným nízkym záujmom slabú informovanosť občanov, ale aj mylné domnienky, že pôžičku ľudia môžu získať v banke a nevedia, že musia žiadať ŠFRB.uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda poslaneckého klubu Most-Híd Tibor Bastrnák. O mladomanželskú pôžičku zo ŠFRB doteraz požiadalo 10 žiadateľov. Objem žiadaných prostriedkov dosiahol 283.690 eur.Poslankyňa strany Irén Sárközy uviedla, že podmienky týchto pôžičiek boli nastavené tak, aby sa k úveru mohli dostať aj ľudia, ktorí nemajú až také vysoké príjmy.doplnila Sárközy.Strana pripúšťa, že pri rokovaniach so ŠFRB o podmienkach pôžičky, musela urobiť kompromisy, ale samotný zákon to neznehodnotilo. Ak bude naďalej nízky záujem, tak strana plánuje navrhnúť úpravu podmienok. Sárközy uviedla, že priestor na úpravu by mohol byť napríklad pri definícii mladomanželov. Zvýhodnenie sa má týkať mladého páru do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory určenej na obstaranie aj staršieho bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome.vysvetlila Sárközy s tým, že aj vek 35 rokov je dostatočný.doplnila poslankyňa.Prvých 15.000 eur si mladý pár požičia pri garantovanom jednopercentnom úroku, zvyšok sumy do maximálne 75.000 eur s 2-percentným úrokom. Maximálna suma nesmie presiahnuť 75 % hodnoty najviac trojročnej kupovanej nehnuteľnosti. Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za predchádzajúci kalendárny rok, nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na jeho domácnosť.Pri kúpe staršieho bytu sa dá získať už len 50.000 eur, pri rekonštrukcii 30.000 eur. Založená nehnuteľnosť musí mať hodnotu minimálne 1,3-násobku požadovaného úveru. Mladomanželom, ktorým bola poskytnutá podpora, je možné počas trvania zmluvného vzťahu na základe požiadania odpustiť pri narodení dieťaťa 2000 eur. V prípade, že bol úver poskytnutý na obstaranie bytu staršieho ako tri roky, alebo na stavebnú úpravu bytu, suma odpustenej časti úveru nesmie presiahnuť 6000 eur.