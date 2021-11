Bayern, Juventus aj Salzburg sa môžu radovať z postupu už po 4.kole

Už po 4. kole skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov 2021/2022 si môžu postup do osemfinále zaistiť piati účastníci. V utorok sa to môže podariť domácemu Bayernu Mníchov, ak dokáže zopakovať triumf nad Benficou Lisabon z predchádzajúceho 3. kola. V rovnakej situácii je aj Juventus Turín pred domácim duelom so Zenitom Petrohrad a Salzburg, ktorý hrá vo Wolfsburgu. V stredu prienik do elitnej šestnástky môžu zavŕšiť Ajax Amsterdam a FC Liverpool.





program 4. kola skupinovej fázy LM 2021/2022, UTOROK 2. novembra (časy sú SELČ):

V extrémne náročnej situácii je FC Barcelona, ktorý sa v utorok predstaví na pôde Dynama Kyjev v E-skupine, v jej tabuľke je aktuálne až tretí. Po odchode Ronalda Koemana ho povedie dočasný tréner Sergi Barjuan, ktorý ako obranca za Kataláncov odohral vyše 200 zápasov. Po úvodných prehrách 0:3 s Bayernom a Benficou má na konte len tri body za domácu výhru 1:0 nad Kyjevom. Tú zariadil stopér Gerard Pique, ktorý si ale cez víkend proti Alavesu (1:1) zranil lýtko a bude absentovať. Rovnako ako argentínsky útočník Sergio Agüero, ktorého museli v sobotu hospitalizovať pre problémy s dýchaním. Na tie sa sťažoval počas duelu, musel vystriedať v prvom polčase, keď cítil bolesť v hrudníku a točila sa mu hlava. "Na lavičke v Kyjeve bude sedieť Sergi. Máme v ňom muža, ktorý pracuje v klube a pozná systém. Bol členom najlepšieho mužstva v histórii Barcelony a dokonale chápe našu filozofiu. Tou je hrať taký futbal, aký nám prinesie úspech. Sergi pozná káder a dokáže s ním pracovať," povedal ešte minulý týždeň prezident "Barcy" Joan Laporta. Mužstvu sa aktuálne vyčíta nedostatok kreativity, sebavedomia a efektivity, pravdou je aj fakt, že mu chýbajú viacerí zranení hráči. "Je ťažké zmeniť veci za krátky čas. O štýle našej hry sa ale nevyjednáva. Musíme nájsť recept byť viac dominantní počas hry a držať viac loptu," citovala agentúra AFP Barjuana, ktorý má jasnú úlohu zabrániť prvej eliminácii Barcelony už v základnej skupine po takmer dvoch dekádach.Nemecký šampión Bayern postúpi, ak doma zdolá Benficu. Je stále stopercentný, dal 12 gólov a ani raz neinkasoval. Na senzačnú pohárovú prehru 0:5 s Mönchengladbachom Bavori zareagovali ligovým víťazstvom 5:2 nad Unionom Berlín, brankár Manuel Neuer mal ale dosť práce, čo signalizuje defenzívne problémy. Útočník Thomas Müller vyjadril presvedčenie, že kritika po pohárovej hanbe musí tím nabudiť. "Keď Bayern utrpí v pohári prehru 0:5, je jasné, že musí zniesť pár ironických komentárov, ktoré udrú aj trošku pod pás. S kritikou preto problém nemám, za mňa je OK, nie sme zo skla a musíme to akceptovať a zniesť. Musíme si uvedomiť, že sme stratili pohárovú súťaž, čo je pre nás nepríjemné a musíme preto adekvátne zareagovať. Už v utorok proti Benfice," citovala ho agentúra DPA. Poľský útočník Robert Lewandowski odohrá proti Benfice už svoj 100. duel v LM, na konte má v súťaži 78 zásahov. Po 14-dňovej karanténe po pozitívnom teste na COVID-19 by sa mal k tímu vrátiť už hlavný tréner Julian Nagelsmann.Líder F-skupiny Manchester United nastúpi na pôde tretej Atalanty Bergamo, pred ktorou má dvojbodový náskok, rovnako ako pred druhým Villarrealom. Ten hostí Bern. Tlak na nórskeho kouča "červených diablov" Oleho Gunnara Solskjaera sa po domácom debakli s FC Liverpool 0:5 trošku znížil po výhre 3:0 na pôde Tottenhamu. Špekulácie o jeho predčasnom odchode sa opäť môžu zvýšiť, ak v Bergame nevyhrá, najmä keď hneď nasleduje v lige mestské derby s obhajcom City. Proti Spurs potiahli tím Cristiano Ronaldo a Edinson Cavani, portugalský útočník v predchádzajúcich dueloch skupiny vždy skóroval, pričom o domácich triumfoch proti Villarrealu aj Atalante rozhodol v záveroch. Po súboji so Spurs čelil otázkam ohľadom kritiky jeho defenzívnej práce: "Viem, kedy tím potrebuje, aby som mu pomohol v obrane. Mojou úlohou v klube je ale víťaziť, pomôcť mužstvu víťaziť a dávať góly. Sú ľudia, ktorí to nechcú vidieť, pretože ma nemajú v obľube. No úprimne, mám 36 rokov, vyhral som všetko, tak prečo by som sa mal zaujímať o reči ľudí, ktorí o mne hovoria zle? V noci spím dobre, do postele idem s čistým svedomím. A budem pokračovať takto, pretože stále zatváram ústa kritikom a víťazím."V G-skupine príjemné prekvapenie ročníka zo Salzburgu nastúpi vo Wolfsburgu. Ak by sa Red Bullu podarilo ukoristiť tri body, už by nemohol skončiť v tabuľke horšie ako druhý. Na konte má 7 bodov za domáce výhry nad Lille aj VfL, resp. úvodnú remízu v Seville. Tá je v tabuľke po troch remízach druhá a v utorok hostí francúzskeho majstra. V H-skupine má karty výborne rozdané Juventus Turín. Tomu to síce v Serii A nejde podľa predstáv, v LM je to však iný príbeh a v nej je zatiaľ stopercentný bez inkasovaného gólu. V lige prehral dvakrát za sebou, doma so Sassuolom aj vo Verone 1:2 a v tabuľke sa krčí až na deviatom mieste. "Všetci musíme prevziať zodpovednosť, zaťať sa, byť ticho a tvrdo pracovať. Musíme byť dostatočne pokorní, aby sme si uvedomili, že momentálne sme v strede tabuľky. Určite sa ale z toho dostaneme. Musíme zlepšiť prístup, musíme rešpektovať súperov a bojovať viac ako oni. Všetky veci teraz vyzerajú negatívne, no musíme zostať pokojní," uviedol lodivod "starej dámy" Massimiliano Allegri. V ďalšom zápase obhajca titulu Chelsea Londýn nastúpi na pôde švédskeho Malmö FF. Mužstvo trénera Thomasa Tuchela po prehre v Turíne 0:1 dalo doma v 3. kole Švédom štyri góly. "The Blues" idú do Švédska povzbudení ligovým triumfom 3:0 v Newcastle, po ktorom majú na čele Premier League náskok troch bodov pred FC Liverpool.



E-skupina:



21.00 Bayern Mníchov - Benfica Lisabon /rozhoduje: Szymon Marciniak (Poľ.)/



21.00 Dynamo Kyjev - FC Barcelona /Ovidiu Haţegan (Rum.)/



tabuľka:



1. Bayern Mníchov 3 3 0 0 12:0 9



2. Benfica Lisabon 3 1 1 1 3:4 4



3. FC Barcelona 3 1 0 2 1:6 3



4. Dynamo Kyjev 3 0 1 2 0:6 1





F-skupina:



21.00 Atalanta Bergamo - Manchester United /Slavko Vinčič (Slov.)/



21.00 Villarreal CF - Young Boys Bern /Serdar Gözübüyük (Hol.)/



tabuľka:



1. Manchester United 3 2 0 1 6:5 6



2. CF Villarreal 3 1 1 1 7:5 4



3. Atalanta Bergamo 3 1 1 1 5:5 4



4. YB Bern 3 1 0 1 3:6 3





G-skupina:



18.45 VfL Wolfsburg - Red Bull Salzburg /Artur Dias (Port.)/



21.00 FC Sevilla - Lille OSC /István Kovács (Rum.)/



tabuľka:



1. Red Bull Salzburg 3 2 1 0 6:3 7



2. FC Sevilla 3 0 3 0 2:2 3



3. Lille OSC 3 0 2 1 1:2 2



4. VfL Wolfsburg 3 0 2 1 2:4 2





H-skupina:



18.45 Malmö FF - Chelsea Londýn /Felix Brych (Nem.)/



21.00 Juventus Turín - Zenit Petrohrad /Alejandro Hernandez (Šp.)/



tabuľka:



1. Juventus Turín 3 3 0 0 5:0 9



2. Chelsea Londýn 3 2 0 1 5:1 6



3. Zenit Petrohrad 3 1 0 2 4:2 3



4. Malmö FF 3 0 0 3 0:11 0