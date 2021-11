Nuno Espírito Santo už nie trénerom „kohútov“. Nevieš, čo robíš, kričali fanúšikovia

Tottenham je v tabuľke ôsmy

Espírito Santo odkoučoval 17 zápasov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.11.2021 (Webnoviny.sk) - Portugalčan Nuno Espírito Santo už nie je trénerom anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur . V pondelok ho vedenie Londýnčanov uvoľnilo z funkcie, predchádzala tomu sobotňajšia ligová prehra "kohútov" doma s Manchestrom United 0:3, počas ktorého fanúšikovia na adresu kormidelníka skandovali: "Nevieš, čo robíš".Misia portugalského kouča v organizácii Hotspur netrvala dlho, hlavným koučom A-tímu bol od leta. V minulej sezónu klub viedol Espíritov Santov krajan José Mourinho . Po desiatich kolách Premier League patrí futbalistom Tottenhamu ôsma priečka tabuľky so ziskom 15 bodov. Na vedúci FC Chelsea strácajú desať bodov a na štvrtý West Ham päť bodov."Vieme, ako veľmi chceli kouč Nuno a jeho realizačný tím uspieť, aj preto mi je ľúto, že sme museli prijať rozhodnutie o ich odvolaní. Nuno je pravý džentlmen a vždy bude u nás vítaný. Musíme sa mu poďakovať za odvedenú prácu a popriať veľa úspechov v budúcnosti," informoval prostredníctvom tlačového vyhlásenia športový riaditeľ klubu Fabio Paratici. Meno nového kouča klubu zatiaľ nie je známe.Po spomenutom odchode Mourinha šéf klubu Daniel Levy pracoval na návrate trénera Mauricia Pochettina , nevyšla mu však ani snaha o angažovanie Paula Fonsecu, Gennara Gattusa či Antonia Conteho Rad prišiel na Espírita Santa, ktorý podpísal zmluvu na dve sezóny. Naplniť ju však nestihol, na lavičke Hotspur absolvoval iba 17 súťažných stretnutí. Štyridsaťsedemročný kouč v minulosti viedol v Anglicku Wolverhampton (2017-2021), v Portugalsku Rio Ave aj FC Porto , v Španielsku FC Valencia Vstup do sezóny mal pritom Tottenham veľmi dobrý, keď vyhral prvé tri stretnutia, Odvtedy však Hotspur v siedmich súbojoch triumfovali len dvakrát a v tabuľke Premier League postupne klesali nadol. V Ligovom pohári sa "kohúti" dostali už do štvrťfinále, v Európskej konferenčnej lige však na svojom konte majú len jeden triumf z troch vystúpení.