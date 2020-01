Bayern Mníchov potrebuje posily, tréner Flick má podporu športového riaditeľa klubu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - V nemeckom futbalovom klube Bayern Mníchov by počas januárového transferového obdobia radi podpísali niekoľko nových hráčov. Kouč Hans-Dieter Flick pred niekoľkými dňami v rozhovore pre denník Süddeutsche Zeitung vyhlásil, že mužstvo "Die Roten" sa potrebuje posilniť.Podľa 54-ročného rodáka z Heidelbergu by v Bayerne mali zvýšiť konkurenciu najmä na poste pravého obrancu a v krídelných priestoroch.Flick podložil tieto argumenty predovšetkým nelichotivou situáciou, ktorá sa týka zdravotného stavu viacerých hráčov, keďže aktuálne sú mimo hry obrancovia Niklas Süle, Lucas Hernández a Javi Martínez, ako aj krídelníci Kingsley Coman a Serge Gnabry.Športový riaditeľ bavorského klubu Hasan Salihamidžič priznal, že bol z Flickových slov trošku prekvapený. Vzápätí však dodal, že s kormidelníkom A-mužstva vo všetkom súhlasí."Hansi Flick zhodnotil súčasnú situáciu a dospel k záveru, že sa musíme posilniť. Všetci vrátane mňa to musia akceptovať. Hansi je hlavný tréner a chcem mu pomôcť. Zvažujeme všelijaké možnosti, ale posilnenie tímu je ťažké," vyhlásil Salihamidžič a zdôraznil, že Mníchovčania nebudú ochotní míňať na transfery veľké peniaze."Musí to byť v rámci našich finančných limitov. Treba si uvedomiť, že budúcnosť Bayernu nestojí na tom, koho privedieme na pozíciu pravého obrancu," dodal 43-ročný rodák z Bosny a Hercegoviny.