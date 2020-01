Historický či olympijský gól, strelecký kúsok Toniho Kroosa nezostal bez odozvy (video)

Vycibrená technika

Geniálna strela

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Realu Madrid postúpili do finále Španielskeho superpohára 2019/2020. K stredajšiemu semifinálovému víťazstvu v saudskoarabskej Džidde nad FC Valencia 3:1 (2:0) prispel aj Toni Kroos. Nemecký stredopoliar sa presadil priamo z rohového kopu, pričom otvoril gólový účet súboja.V 15. min rýchlo zareagoval, keď si všimol, že brankár súpera Jaumé Doménech na úrovni ´päťky´ ešte len organizuje svoju obranu, navyše na bližšej žrdi nemal nikoho zo spoluhráčov. Kroos potvrdil svoju vycibrenú kopaciu techniku, krátky rozbeh a lopta skončila v sieti. Do bránky sa vracajúci Doménech ju už nestihol vyraziť."Historický gól Kroosa, ktorý obletí celý svet," velebil denník AS úvodný presný zásah. Španielska tlač dala precízne zahranému rohu prívlastok "olympijský gól". Pôvod tohto pomenovania siaha takmer sto rokov dozadu.Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) až od sezóny 1924/25 začala uznávať góly priamo z rohového kopu. Na olympijských hrách 1924 ešte dva góly Uruguajčana Héctora Scaronesa neuznala. Až v októbri rovnakého roku dosiahol Argentínčan Cesáreo Onzari v prípravnom zápase proti Uruguaju prvý gól v medzinárodnom stretnutí a v Južnej Amerike ho vtedy nazvali "gol olímpico".Kroosov kúsok neunikol ani pozornosti jeho bývalého spoluhráča z Bayernu i reprezentácie Thomasa Müllera, ktorý prostredníctvom Twitteru zareagoval: "Bravo, aký skvelý gól." Tréner Realu Zinedine Zidane nazval trefu svojho zverenca geniálna strela v podaní Toniho Kroosa.Nemecký záložník bol v stretnutí súčasťou experimentu svojho kouča. Zidane postavil pri absenciách Karima Benzemu a Garetha Bala päť stredopoliarov. Z nich okrem Kroosa za "biely balet" skórovali aj Isco a Luka Modrič. Za Valenciu v závere súboja iba skorigoval z pokutového kopu Daniel Parejo. Finálový súper pre Real vzíde zo štvrtkového semifinále medzi FC Barcelona a Atléticom Madrid."Pri tomto päťčlennom zložení stredu poľa nám možno trochu chýbala hĺbka, ale na druhej strane sme mali kontrolu nad loptou. Bol to test a my sme ukázali, že takto môžeme nastúpiť aj proti veľmi kvalitnému súperovi," poznamenal hráč Realu Casemiro.