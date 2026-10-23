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23. októbra 2026
Bayern Mníchov prišiel o krídelníka Díaza, pre svalové problémy si nezahrá viac ako mesiac
Tagy: I. bundesliga 2026/2027
Dvadsaťdeväťročný Kolumbijčan si zranil stehenný sval a bude mimo hry štyri až šesť týždňov. Krídelník Luis Díaz z nemeckého klubu
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23.10.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťdeväťročný Kolumbijčan si zranil stehenný sval a bude mimo hry štyri až šesť týždňov.
Krídelník Luis Díaz z nemeckého klubu Bayern Mníchov bude zrejme mimo hry niekoľko týždňov pre zranenie zadného stehenného svalu. Klub o tom informoval vo štvrtok po zápase Ligy majstrov proti londýnskemu Arsenalu, ktorý sa skončil nerozhodne 2:2.
Dvadsaťdeväťročný Kolumbijčan nastúpil v zápase ako náhradník na približne 20 minút, no krátko pred koncom musel byť z hry stiahnutý. Podľa vyjadrenia vedenia Bavorov utrpel "menšie poškodenie svalových vlákien na ľavom zadnom stehne".
Nemecké médiá uviedli, že Díaz bude pauzovať zhruba štyri až šesť týždňov. Už pred stretnutím tréner Vincent Kompany upozorňoval, že Díaz nebol pripravený na plný tréning a zápas odohral s určitou svalovou bolesťou.
Luis Díaz v nedávnom ligovom zápase proti Lipsku zaznamenal hetrik pri hladkom víťazstve 6:1. Od príchodu z FC Liverpool v roku 2025 má pozoruhodnú bilanciu 31 presných zásahov a 24 gólových prihrávok v 62 zápasoch naprieč všetkými súťažami.
Zdroj: SITA.sk - Bayern Mníchov prišiel o krídelníka Díaza, pre svalové problémy si nezahrá viac ako mesiac © SITA Všetky práva vyhradené.
Krídelník Luis Díaz z nemeckého klubu Bayern Mníchov bude zrejme mimo hry niekoľko týždňov pre zranenie zadného stehenného svalu. Klub o tom informoval vo štvrtok po zápase Ligy majstrov proti londýnskemu Arsenalu, ktorý sa skončil nerozhodne 2:2.
Dvadsaťdeväťročný Kolumbijčan nastúpil v zápase ako náhradník na približne 20 minút, no krátko pred koncom musel byť z hry stiahnutý. Podľa vyjadrenia vedenia Bavorov utrpel "menšie poškodenie svalových vlákien na ľavom zadnom stehne".
Nemecké médiá uviedli, že Díaz bude pauzovať zhruba štyri až šesť týždňov. Už pred stretnutím tréner Vincent Kompany upozorňoval, že Díaz nebol pripravený na plný tréning a zápas odohral s určitou svalovou bolesťou.
Luis Díaz v nedávnom ligovom zápase proti Lipsku zaznamenal hetrik pri hladkom víťazstve 6:1. Od príchodu z FC Liverpool v roku 2025 má pozoruhodnú bilanciu 31 presných zásahov a 24 gólových prihrávok v 62 zápasoch naprieč všetkými súťažami.
Zdroj: SITA.sk - Bayern Mníchov prišiel o krídelníka Díaza, pre svalové problémy si nezahrá viac ako mesiac © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: I. bundesliga 2026/2027
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