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23. októbra 2026

Bayern Mníchov prišiel o krídelníka Díaza, pre svalové problémy si nezahrá viac ako mesiac


Tagy: I. bundesliga 2026/2027

Dvadsaťdeväťročný Kolumbijčan si zranil stehenný sval a bude mimo hry štyri až šesť týždňov. Krídelník Luis Díaz z nemeckého klubu



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kane_rice 676x451 23.10.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťdeväťročný Kolumbijčan si zranil stehenný sval a bude mimo hry štyri až šesť týždňov.


Krídelník Luis Díaz z nemeckého klubu Bayern Mníchov bude zrejme mimo hry niekoľko týždňov pre zranenie zadného stehenného svalu. Klub o tom informoval vo štvrtok po zápase Ligy majstrov proti londýnskemu Arsenalu, ktorý sa skončil nerozhodne 2:2.

Dvadsaťdeväťročný Kolumbijčan nastúpil v zápase ako náhradník na približne 20 minút, no krátko pred koncom musel byť z hry stiahnutý. Podľa vyjadrenia vedenia Bavorov utrpel "menšie poškodenie svalových vlákien na ľavom zadnom stehne".

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Nemecké médiá uviedli, že Díaz bude pauzovať zhruba štyri až šesť týždňov. Už pred stretnutím tréner Vincent Kompany upozorňoval, že Díaz nebol pripravený na plný tréning a zápas odohral s určitou svalovou bolesťou.

Luis Díaz v nedávnom ligovom zápase proti Lipsku zaznamenal hetrik pri hladkom víťazstve 6:1. Od príchodu z FC Liverpool v roku 2025 má pozoruhodnú bilanciu 31 presných zásahov a 24 gólových prihrávok v 62 zápasoch naprieč všetkými súťažami.


Zdroj: SITA.sk - Bayern Mníchov prišiel o krídelníka Díaza, pre svalové problémy si nezahrá viac ako mesiac © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: I. bundesliga 2026/2027
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