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23. októbra 2026
Šéf La Ligy čelí možnej sankcii. Metódy Realu Madrid porovnal s nacistom Goebbelsom
Tagy: La Liga La Liga 2026/2027
Príslušné orgány preskúmajú slová Javiera Tebasa o komunikácii Realu Madrid. Prezident španielskej futbalovej La Ligy Javier Tebas ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - Príslušné orgány preskúmajú slová Javiera Tebasa o komunikácii Realu Madrid.
Prezident španielskej futbalovej La Ligy Javier Tebas môže čeliť disciplinárnemu konaniu po tom, čo prirovnal spôsoby komunikácie Realu Madrid k metódam nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelsa.
Španielska národná športová rada (CSD) vo štvrtok požiadala športový tribunál krajiny, aby posúdil, či Tebas svojim vyjadrením náhodou nespáchal priestupok. Podľa vyhlásenia CSD bolo celé konanie postúpené Národnému športovému správnemu súdu (TAD), ktorý má rozhodnúť, či komentáre šéfa ligy porušili zákon o športe z roku 1990. Ten hovorí o "známych a verejných činoch, ktoré poškodzujú športovú dôstojnosť alebo dekórum".
"Je nevyhnutné zachovať hodnoty, ktoré robia šport miestom rešpektu, spolunažívania a fair play," uviedla CSD. Šesťdesiatštyriročný Tebas kritizoval Real Madrid za pokusy zdiskreditovať rozhodcov v Španielsku. Tebas uviedol, že klubová televízia Realu často naznačuje, že rozhodcovia sa snažia zabrániť víťazstvám "bieleho baletu".
"Tieto taktiky pripomínajú propagandistické mechanizmy, ktoré využíval Goebbels," napísal Tebas na platforme X ešte 16. októbra. Neskôr sa pokúsil objasniť, že prirovnáva "len tie propagandistické techniky" a nie nacistickú ideológiu.
Vo štvrtok opätovne zdôraznil: "Vyzdvihol som rozdiel medzi propagandistickými technikami a ideológiou." Tebas tiež spochybnil, prečo tvrdenia Realu Madrid o korupcii rozhodcovského systému "nepoškodzujú športovú dôstojnosť a dekórum".
"Neškodia tieto hodnoty klubom, rozhodcom a miliónom fanúšikov? Alebo si tieto hodnoty zaslúžia verejnú ochranu len vtedy, keď niekto reaguje na takéto útoky?" napísal ďalej Tebas.
Real Madrid pravidelne kritizuje rozhodcov na svojej televíznej stanici a minulý rok označil rozhodovanie v Španielsku za "skreslené" a "úplne zdiskreditované". Reakcie Realu Madrid na Tebasove slová boli silné - klub vyzval Tebasa, aby podal demisiu.
Zdroj: SITA.sk - Šéf La Ligy čelí možnej sankcii. Metódy Realu Madrid porovnal s nacistom Goebbelsom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident španielskej futbalovej La Ligy Javier Tebas môže čeliť disciplinárnemu konaniu po tom, čo prirovnal spôsoby komunikácie Realu Madrid k metódam nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelsa.
Španielska národná športová rada (CSD) vo štvrtok požiadala športový tribunál krajiny, aby posúdil, či Tebas svojim vyjadrením náhodou nespáchal priestupok. Podľa vyhlásenia CSD bolo celé konanie postúpené Národnému športovému správnemu súdu (TAD), ktorý má rozhodnúť, či komentáre šéfa ligy porušili zákon o športe z roku 1990. Ten hovorí o "známych a verejných činoch, ktoré poškodzujú športovú dôstojnosť alebo dekórum".
Kritika za pokusy zdiskreditovať rozhodcov v Španielsku
"Je nevyhnutné zachovať hodnoty, ktoré robia šport miestom rešpektu, spolunažívania a fair play," uviedla CSD. Šesťdesiatštyriročný Tebas kritizoval Real Madrid za pokusy zdiskreditovať rozhodcov v Španielsku. Tebas uviedol, že klubová televízia Realu často naznačuje, že rozhodcovia sa snažia zabrániť víťazstvám "bieleho baletu".
"Tieto taktiky pripomínajú propagandistické mechanizmy, ktoré využíval Goebbels," napísal Tebas na platforme X ešte 16. októbra. Neskôr sa pokúsil objasniť, že prirovnáva "len tie propagandistické techniky" a nie nacistickú ideológiu.
Silné reakcie
Vo štvrtok opätovne zdôraznil: "Vyzdvihol som rozdiel medzi propagandistickými technikami a ideológiou." Tebas tiež spochybnil, prečo tvrdenia Realu Madrid o korupcii rozhodcovského systému "nepoškodzujú športovú dôstojnosť a dekórum".
"Neškodia tieto hodnoty klubom, rozhodcom a miliónom fanúšikov? Alebo si tieto hodnoty zaslúžia verejnú ochranu len vtedy, keď niekto reaguje na takéto útoky?" napísal ďalej Tebas.
Real Madrid pravidelne kritizuje rozhodcov na svojej televíznej stanici a minulý rok označil rozhodovanie v Španielsku za "skreslené" a "úplne zdiskreditované". Reakcie Realu Madrid na Tebasove slová boli silné - klub vyzval Tebasa, aby podal demisiu.
Zdroj: SITA.sk - Šéf La Ligy čelí možnej sankcii. Metódy Realu Madrid porovnal s nacistom Goebbelsom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga La Liga 2026/2027
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