Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 23.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alojzia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

23. októbra 2026

Šéf La Ligy čelí možnej sankcii. Metódy Realu Madrid porovnal s nacistom Goebbelsom


Tagy: La Liga La Liga 2026/2027

Príslušné orgány preskúmajú slová Javiera Tebasa o komunikácii Realu Madrid. Prezident španielskej futbalovej La Ligy Javier Tebas ...



Zdieľať
gettyimages 2080410046 676x507 23.10.2026 (SITA.sk) - Príslušné orgány preskúmajú slová Javiera Tebasa o komunikácii Realu Madrid.


Prezident španielskej futbalovej La Ligy Javier Tebas môže čeliť disciplinárnemu konaniu po tom, čo prirovnal spôsoby komunikácie Realu Madrid k metódam nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelsa.

Španielska národná športová rada (CSD) vo štvrtok požiadala športový tribunál krajiny, aby posúdil, či Tebas svojim vyjadrením náhodou nespáchal priestupok. Podľa vyhlásenia CSD bolo celé konanie postúpené Národnému športovému správnemu súdu (TAD), ktorý má rozhodnúť, či komentáre šéfa ligy porušili zákon o športe z roku 1990. Ten hovorí o "známych a verejných činoch, ktoré poškodzujú športovú dôstojnosť alebo dekórum".

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kritika za pokusy zdiskreditovať rozhodcov v Španielsku


"Je nevyhnutné zachovať hodnoty, ktoré robia šport miestom rešpektu, spolunažívania a fair play," uviedla CSD. Šesťdesiatštyriročný Tebas kritizoval Real Madrid za pokusy zdiskreditovať rozhodcov v Španielsku. Tebas uviedol, že klubová televízia Realu často naznačuje, že rozhodcovia sa snažia zabrániť víťazstvám "bieleho baletu".

"Tieto taktiky pripomínajú propagandistické mechanizmy, ktoré využíval Goebbels," napísal Tebas na platforme X ešte 16. októbra. Neskôr sa pokúsil objasniť, že prirovnáva "len tie propagandistické techniky" a nie nacistickú ideológiu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Silné reakcie


Vo štvrtok opätovne zdôraznil: "Vyzdvihol som rozdiel medzi propagandistickými technikami a ideológiou." Tebas tiež spochybnil, prečo tvrdenia Realu Madrid o korupcii rozhodcovského systému "nepoškodzujú športovú dôstojnosť a dekórum".

"Neškodia tieto hodnoty klubom, rozhodcom a miliónom fanúšikov? Alebo si tieto hodnoty zaslúžia verejnú ochranu len vtedy, keď niekto reaguje na takéto útoky?" napísal ďalej Tebas.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Real Madrid pravidelne kritizuje rozhodcov na svojej televíznej stanici a minulý rok označil rozhodovanie v Španielsku za "skreslené" a "úplne zdiskreditované". Reakcie Realu Madrid na Tebasove slová boli silné - klub vyzval Tebasa, aby podal demisiu.


Zdroj: SITA.sk - Šéf La Ligy čelí možnej sankcii. Metódy Realu Madrid porovnal s nacistom Goebbelsom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga La Liga 2026/2027
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V roku 2019 ovládla maratón v Tokiu, teraz ju čaká dlhý trest za doping a manipuláciu vyšetrovania
<< predchádzajúci článok
Bayern Mníchov prišiel o krídelníka Díaza, pre svalové problémy si nezahrá viac ako mesiac

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 