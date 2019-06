Bayern nekúpi Saneho z Manchestru City, Hoeness: Chcú šialené peniaze

Na archívnej snímke hráč City Leroy Sané. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 3. júna (TASR) - Úradujúci nemecký futbalový majster Bayern Mníchov nezíska Leroya Saneho z Manchestru City. Bavori totiž nie sú ochotní pristúpiť na finančné požiadavky "citizens".Prezradil to prezident Bayernu Uli Hoeness, podľa ktorého je prestupová čiastka za 23-ročného krídelníka nereálna.citovala Hoenessa agentúra AFP.Britské periodikum The Guardian minulý týždeň publikovalo informáciu, že City odmietli ponuku 80 miliónov eur. Rovnakú sumu zaplatili Mníchovčania za obrancu Lucasa Hernandeza a Hoeness vylúčil podobne drahú akvizíciu v blízkom období. Angažovanie Saneho podporujú viaceré osobnosti nemeckého futbalu. Niekdajší hráč Bayernu Mníchov Lothar Matthaeus aj reprezentačný tréner Joachim Löw si myslia, že transfer by pomohol Sanemu i Bayernu.