Bayern otočil zápas, v jednom polčase strelili päť gólov

Líder nemeckej bundesligy Bayern Mníchov napokon zvládol svoj úvodný zápas v kalendárnom roku 2021, hoci prvý polčas prehral s Mainzom 0:2. Po prestávke však tímu nachádzajúcemu sa v zóne zostupu nasúkal päť gólov a vedie súťaž o dva body pred Lipskom.





K obratu zavelil gólom v 50. minúte Joshua Kimmich. „Po prestávke sme vybehli na ihrisko s úplne zmeneným prístupom. V prvom polčase sme neukázali našu mentalitu, nedali do hry ducha. Všetka česť Mainzu, bol evidentne lepší. Je pre nás veľmi dôležité, že sme dokázali zareagovať," povedal pre klubovú stránku nemecký defenzívny stredopoliar.Na jeho zásah nadviazal o päť minút neskôr Leroy Sané, rozdielový gól strelil v 70. min striedajúci Niklas Süle a v závere ešte dvakrát rozvlnil sieť kanonier Robert Lewandowski.Tréner Hansi Flick cez prestávku urobil dve zmeny v základnej zostave. Süle nahradil Jeromea Boatenga a namiesto obrancu Benjamina Pavarda prišiel stredopoliar Leon Goretzka.„Všetci vieme, že prvý polčas nebol taký, aký mal byť. Lenže potom sme využili našu mentálnu silu a hrali veľmi dobre. Spočiatku sme prehrávali súboje jeden na jedného. Mali sme šance, no súper bol tiež nebezpečný. Zmeny, ktoré sme urobili cez prestávku, nám vyšli," popísal cestu za o niečo komplikovanejším víťazstvom, ako sa predpokladalo, kouč Flick.Mainz môže v konečnom účtovaní strata dvojgólového náskoku proti veľkému favoritovi mrzieť. Aktuálne je sedemnásty so štvorbodovým odstupom na barážovú 16. priečku, ktorú drží Bielefeld.„Chceli sme do toho dať všetko a získať nádej. Mohli ste vidieť, že sme mali šance aj na väčšie vedenie ako 2:0. Samozrejme som smutný, hoci musíme rešpektovať silu Bayernu," povzdychol si na tlačovej konferencii dočasný tréner Mainzu Jan Siewert.