Chára sa usadí v kabíne Capitals vedľa Schultza a na drese bude mať svoje tradičné číslo

4.1.2021 (Webnoviny.sk) - Washington Capitals by mal byť tým klubom, ktorý v novej sezóne zámorskej hokejovej NHL bude mať vo svojom kádri najviac Slovákov. V nedeľu otvorený tréningový kemp Capitals obsahuje mená 24 útočníkov, 12 obrancov a 5 brankárov.Na štartovnej súpiske figurujú aj útočník Richard Pánik , obranca Martin Féherváry a čerstvá posila tímu z hlavného mesta z USA - stále aktívna 43-ročná hokejová legenda Zdeno Chára . Ten však zatiaľ chýbal v tréningovom centre MedStar Capitals Iceplex."Chára ešte nebol osobne prítomný na prvom stretnutí tímu a to z dôvodu povinnej karantény. O niekoľko dní by sa mal pridať," informuje web fanúšikov Capitals rmnb.com. Rovnaký zdroj priniesol fotografiu zo šatne mužstva, kde už má Chára pridelené svoje miesto vedľa iného obrancu - 30-ročného Kanaďana Justina Schultza Kým dvojnásobný šampión Stanley Cupu s Pittsburghom Schultz bude mať na drese číslo 2, Chára sa predstaví s tradičnou tridsaťtrojkou. "Schultz bude v šatni sedieť vedľa najvyššieho hráča súťaže Cháru. Z toho vyplýva, že nebude mať veľa priestoru na prezliekanie sa," vtipne komentoval klubový zdroj Capitals.Na prvom stretnutí hokejisti Washingtonu absolvovali iba medicínske testy. Na ľade MedStar Capitals Iceplex sa zverenci Petera Lavioletta prvýkrát predstavia v pondelok 4. januára. K dispozícii majú dve klziská s rozmermi ľadových plôch NHL, kde sa predstavia hráči rozdelení do dvoch skupín.Tréningový kemp Capitals potrvá desať dní. Základnú časť sezóny začnú hokejisti Washingtonu 14. januára na ľade Buffala Sabres v KeyBank Center.