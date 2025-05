Bayern po roku majstrom, Kane sa dočkal trofeje, Kompany: Úžasný pocit

Futbalisti Bayernu Mníchov po ročnej prestávke opäť získali titul v nemeckej Bundeslige. Zverenci trénera Vincenta Kompanyho ho oslávili v mníchovskej reštaurácii, kde spoločne sledovali nedeľný zápas svojich rivalov z Leverkusenu na pôde Freiburgu. Trofej im prisúdila konečná remíza 2:2.





„We are the champions!“ - spieval v reštaurácii najlepší ligový strelec Harry Kane, ktorý sa vo veku 31 rokov dočkal vytúženej prvej trofeje vo svojej kariére. Video z osláv zavesil na sociálnu sieť. Zverejnené zábery ukazujú, že v reštaurácii striekalo šampanské a nešetrilo sa pivom. Kane si spolu s Joshuom Kimmichom a Ericom Dierom zanôtili aj hity „Three Little Birds”, „Sweet Caroline" či „Take Me Home, Country Roads”.Bayern ešte v sobotu premrhal šancu na oslavy, keď iba remizoval s Lipskom 3:3. O deň neskôr sa už radoval po zaváhaní rivala, ktorý potreboval na udržanie šancí na obhajobu vo Freiburgu zvíťaziť. Bayern detronizoval Leverkusen, dve kolá pred koncom sezóny má pred druhými „farmeceutmi“ nedostihnuteľný osembodový náskok. „Gratulujem Bayernu. Zaslúžil si byť majstrom. My sme boli v minulej sezóne konzistentnejším tímom, tentoraz si to zaslúžili oni,“ uznal kvality šampióna tréner Leverkusenu Xabi Alonso.Celkovo slávil mníchovský veľkoklub už rekordný 34. bundesligový titul, dvanásty za uplynulých trinásť sezón. Hráči Bayernu si prevezmú trofej budúci víkend po domácom ligovom stretnutí s Borussiou Mönchengladbach. V tomto zápase sa zároveň rozlúči s 25-ročným pôsobením v mužstve klubová ikona Thomas Müller. Už dávnejšie je známe, že 35-ročný útočník po sezóne opustí bavorskú metropolu. „Odchádza ako legenda,“ vyhlásil tréner Julian Nagelsmann na adresu Müllera, ktorý získal s Bayernom 13 ligových titulov.Hneď vo svojej prvej sezóne na lavičke vrátil Bayern na vrchol belgický tréner Kompany. „Máme teraz čas si vychutnať to, že sme vyhrali Bundesligu. Je to úžasný pocit. Gratulácia patrí hráčom za ich skvelé výkony počas celej sezóny. Spoločne ste to dokázali, vyhrali ste ako tím. Sezóna však ešte nie je na konci, chceme ju dobre zakončiť,“ zdôraznil bývalý dlhoročný kapitán Manchestru City.Šéf exekutívy klubu Jan-Christian Dreesen nešetril slovami chvály na adresu Kanea. Anglický kanonier nikdy predtým nevyhral trofej, nedočkal sa v drese Tottenhamu a ani národného tímu. „Chcem celým srdcom zagratulovať Harrymu k zisku titulu. Už teraz nastrieľal za náš tím neuveriteľných 80 gólov a každému ukázal, že Kane môže získavať tituly,“ nechal sa počuť Dreesen.Približne 30 fanúšikov Bayernu sa zhromaždilo pri reštaurácii, kde oslavovali hráči a boli za čakanie odmenení ziskom autogramov. Inak však v meste panovalo ticho. Oficiálne oslavy s fanúšikmi sú naplánované na mníchovskom námestí Marienplatz až v nedeľu 18. mája.Už v pondelok mal Bayern v spolupráci s mestom slávnostne otvoriť námestie Franza Beckenbauera. Po klubovej legende bolo pomenované námestie, pri ktorom sa nachádza Allianz Aréna. Bývalý nemecký obranca nosil počas svojho pôsobenia v Bayerne dres s číslom päť a tak novou adresou štadióna bude Franz Beckenbauer Platz 5.