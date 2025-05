Semifinále Liga majstrov 2024/25 - odvety: Zápas v Miláne rozlúskne úvodnú remízu, Inzaghi: Bude to finále

Futbalová verejnosť už tento týždeň spozná dvojicu mien, ktoré sa pokúsia o triumf v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta. Semifinálové odvety Ligy majstrov odštartuje v utorok o 21.00 SELČ súboj Interu Miláno s FC Barcelona, presne o deň neskôr si zmerajú sily Paríž St. Germain a Arsenal Londýn. Zatiaľ čo na San Sire sa bude po remíze 3:3 začínať odznova, Francúzi si do Parku Princov prinesú jednogólový náskok (1:0).





Hráči Interu ešte donedávna bojovali o treble, no teraz je ich najväčšou šancou na zisk trofeje práve Liga majstrov. V Serie A majú tri kolá pred koncom trojbodové manko na vedúci SSC Neapol a v semifinále Talianskeho pohára ich vyradil mestský rival AC. Do Barcelony prišli po sérii troch prehier bez streleného gólu a pred štartom zápasu by pravdepodobne boli s remízou spokojní, v priebehu atraktívneho stretnutia však prišli o vedenie 2:0 i 3:2 a všetko je otvorené. Ak má mať jeden z tímov predsa len výhodu, tak bude na strane „nerazzurri“. Okrem domáceho hľadiska im hrá do karát štatistika, Barcelona totiž v tejto fáze LM prehrala posledné štyri vonkajšie zápasy za sebou. „Barcelona vie, že v Interi aj v Miláne má skvelého súpera. Naši fanúšikovia vedia, že sme v ťažkých časoch vydali zo seba maximum a my vieme, že utorok to bude finále,“ avizoval kouč Interu Simone Inzaghi.Katalánci sa do finále prebojovali naposledy pred desiatimi rokmi a ich motivácia dosiahnuť treble je obrovská. Pod vedením Hansiho Flicka si mužstvo prešlo veľkými zmenami, je lídrom domácej súťaže a zaznamenalo niekoľko ikonických triumfov. V nedávnom finále Španielskeho pohára zdolalo najväčšieho rivala Real Madrid 3:2 po predĺžení, v januárovom El Clasicu vybojovalo tamojší Superpohár (5:2), v La Lige vyhralo na Santiago Bernabeu 4:0 a za zmienku stojí aj víťazstvo nad nemeckým Bayernom Mníchov 4:1 z ligovej fázy. Vo farbách „blaugranas“ excelujú mladíci na čele so 17-ročným Lamineom Yamalom či Brazílčan Raphinha, ktorý bol v lete jednou nohou mimo tímu. „Pravdou je, že Flick pre mňa zmenil prakticky všetko. Ešte pred začiatkom sezóny som chcel odísť z klubu a tréner zohral veľmi dôležitú rolu v tom, že som zmenil názor. Som vo svojej najlepšej forme, je to moja najlepšia sezóna odkedy som začal hrať, a za všetko vďačím jemu,“ uviedol 28-ročný kridelník podľa AFP.Dvanástimi presnými zásahmi a deviatimi asistenciami Raphinha prispel k 21 gólom Barcelony v prebiehajúcom ročníku LM, zatiaľ čo celý tím Interu ich dal dokopy 22. Brazílčan v tejto štatistike dokonca prekonal legendu klubu Lionela Messiho (14+5) zo sezóny 2011/2012. Ofenzívu Barcelony možno v Miláne podporí aj poľský útočník Robert Lewandowski, ktorý vynechal prvý duel pre zranenie, no už trénuje s tímom. Zo zostavy naopak vypadli zranení obrancovia Jules Kounde a Alejandro Balde. Interu bude s najväčšou pravdepodobnosťou chýbať kapitán Lautaro Martinez, ktorý si v Španielsku poranil zadný stehenný sval.V hre o treble sú aj Parížania. Domáci titul si zaistili ešte v úvode apríla, vo finále Francúzskeho pohára sa 24. mája stretnú s Reims a pred domácou odvetou LM proti Arsenalu majú výhodu. V drese PSG však hrozí absencia strelcovi jediného gólu v Londýne Ousmanemu Dembelemu. Pre ofenzívu tímu by to boľa veľká strata, 27-ročný útočník zaznamenal v 45 zápasoch tejto sezóny 33 gólov. Španielsky kormidelník Luis Enrique cez víkend rotoval zostavu a nechal oddýchnuť takmer všetkých hráčov základnej jedenástky. Napriek tomu, že Paríž v európskych súťažiach postúpil v 18 z 19 prípadov, keď vonkajší zápas vyhral, 54-ročný kouč nenecháva nič na náhodu: „Naším jediným cieľom je vyhrať aj domácu odvetu.“„Kanonierom“ sa v Európe dosiaľ nepodarilo zvrátiť úvodnú prehru ani raz a anglické mužstvo môže negatívne ovplyvniť aj sobotná ligová prehra s Bournemouthom (1:2). Kapitán Martin Ödegaard po nej vyzval svojich spoluhráčov, aby sa pripravili na obrovský zápas. „Teraz sme sklamaní, ale musíme ísť ďalej, byť silní, držať spolu a pripraviť sa na obrovský zápas. Je to veľký súboj a to je dobre. Sklamanie, hnev, frustráciu, všetky tieto emócie môžeme využiť v stredu. Vieme, o čo hráme a musíme byť pripravení,“ citovala Nóra agentúra DPA. Finále je na programe v sobotu 31. mája v mníchovskej Allianz Aréne.

semifinále Ligy majstrov 2024/25 - odvety - program:



utorok 6. mája:



21.00 Inter Miláno - FC Barcelona /rozhodcovia: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik (všetci Poľ.)/



/prvý zápas: 3:3/







streda 7. mája:



21.00 Paríž St. Germain - FC Arsenal /rozhodcovia: Zwayer - Kempter, Dietz (všetci Nem.)/



/prvý zápas: 1:0/