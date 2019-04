Bayern ponúkol Pizarrovi prácu ambasádora klubu

Claudio Pizarro, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 17. apríla (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov ponúkol Claudiovi Pizarrovi miesto ambasádora. Do funkcie by nastúpil po skončení aktívnej kariéry. Štyridsaťročný peruánsky útočník hrá za Werder Brémy, ale očakáva sa, že po tejto sezóne zavesí kopačky na klinec.Počas 22-ročnej kariéry pôsobil v Bayerne dvakrát, celkovo odohral 327 zápasov a doteraz patrí k obľúbeným postavám Bayernu.citovala riaditeľa Bayernu Karla-Heinza Rummeniggeho agentúra AFP.Pizarro je so 195 gólmi historicky druhý najlepší zahraničný strelec I. bundesligy. Úspešnejší je iba súčasný útočník Bayernu Robert Lewandowski, ktorý má na konte 201 zásahov.