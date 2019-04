Oblak predĺžil zmluvu s Atleticom do júna 2023: Som v klube šťastný

Jan Oblak, archívna snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Madrid 17. apríla (TASR) - Slovinský futbalový brankár Jan Oblak sa dohodol s predstaviteľmi španielskeho klubu Atletico Madrid na predĺžení spolupráce o ďalšie štyri sezóny. Nový kontrakt platí do 30. júna 2023.Oblak prišiel do Atletica v roku 2014 a vypracoval sa na jedného z najuznávanejších svetových brankárov. "uviedol 26-ročný Slovinec na klubovom webe.Kým v pôvodnej zmluva bola výkupná klauzula 100 miliónov eur, v novej podľa španielskych médií stúpla na 120 miliónov. Oblak odchytal za "Los Colchoneros" 203 stretnutí vo všetkých súťažiach, pričom v 115 si udržal čistý štít. V sezónach 2015/2016 a 2016/2017 ho zaradili do ideálnej jedenástky Ligy majstrov. Okrem Atletica v minulosti pôsobil aj v Olimpiji Ľubľana a Benfice Lisabon, ktorá ho poslala na hosťovania do ďalších štyroch portugalských klubov.