Bayern „sfúkol“ Chelsea celkovým skóre 7:1, v hre o „ušatú trofej“ zostala aj Barcelona

9.8.2020 (Webnoviny.sk) - Bayern Mníchov FC Barcelona v sobotu skompletizovali menoslov účastníkov tohtosezónneho záverečného turnaja futbalovej Ligy majstrov , ktorý od budúcej stredy privíta portugalská metropola Lisabon.Duo päťnásobných európskych klubových šampiónov v domácom prostredí zvládlo odvetné osemfinálové stretnutia a môžu sa pripravovať na vzájomné štvrťfinále, ktoré je na programe v piatok 14. augusta.Postavou duelu v mníchovskej Allianz Arene medzi domácimi "Die Roten" a anglickým FC Chelsea bol Poliak Robert Lewandowski Najlepší strelec aktuálneho ročníka LM s 13 gólmi sa na víťazstve 4:1 podieľal bilanciou 2+2. Bayern tak Londýnčanov "sfúkol" celkovým skóre 7:1 a Lewandowski môže v Portugalsku atakovať strelecký rekord Cristiana Ronalda , ktorý v sezóne 2013/2014 nasúkal 17 gólov."Chceli sme vyhrať tento zápas a ukázať, že sme sa vybrali dobrým smerom," povedal pre Sky tréner Bavorov Hans-Dieter Flick . Pod vedením 55-ročného rodáka z Heidelbergu ťahá Bayern 18-zápasovú víťaznú šnúru, pričom trpkosť prehry neokúsil od decembra.Niekdajší asistent pri nemeckej reprezentácii sa už sústredí na štvrťfinále s Barcelonou. "Tak ako ku každému súperovi, aj k Barcelone máme potrebnú úctu a plánujeme sa na ňu dobre pripraviť," dodal Flick, ktorý hráčom pred nedeľňajším odletom do Lisabonu dovolil raňajky so svojimi rodinami.Podobne ako v prípade Bayernu, aj Barcelonu potiahla v dueli s talianskym SSC Neapol najväčšia hviezda - kapitán Lionel Messi . "Blaugranas" po februárovej remíze pod Vezuvom (1:1) doma nenechali nič na náhodu a trinástykrát po sebe sa prebojovali medzi najlepšiu kontinentálnu osmičku.Na sobotňajšom triumfe 3:1 mal najväčší podiel práve Messi. Argentínčan v 23. min zvýšil na priebežných 2:0 a v závere prvého polčasu vybojoval pokutový kop, z ktorého pridal tretiu "trefu" FCB Luis Suárez . "Sme veľmi spokojní s tým, ako sme hrali do prestávky. Bayern je veľký rival a spoločne s nami bude v Portugalsku jeden z favoritov," poznamenal 33-ročný Uruguajčan.Na Camp Nou sa predstavil aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka , keď od druhého polčasu nahradil Nemca Diega Demmeho.Kouč hostí Gennaro Gattuso pred duelom cítil, že "partenopei" majú na to, aby postúpili do Lisabonu. Po stretnutí preto neskrýval sklamanie."Musí nás to mrzieť. V úvodnej polhodine sme sa úplne vytratili z trávnika a inkasovali po neuveriteľných chybách. Samozrejme, že som sklamaný, pretože som veril, že si dokážeme počínať lepšie," skonštatoval majster sveta 2006.Barcelona sa v Portugalsku bude snažiť zachrániť zbabranú sezónu 2019/2020, v ktorej skončila v La Lige na druhom mieste za Realom Madrid a neuspela ani v Španielskom pohári.Jej kormidelník Quique Setién je optimista a verí, že Barcelona po šiestich rokoch neukončí sezónu bez trofeje. "Bayern bude ťažký protivník, ale nezabúdajme, že tým sme aj my pre neho," skonštatoval Setién.