Bayern získal jubilejný 30. titul a v tejto sezóne môže dosiahnuť prestížne „triple“

Gólový rekord mali na dosah

Titul gólom spečatil Lewandowski

Prázdne tribúny Weserstadiona

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.6.2020 (Webnoviny.sk) - Začiatkom novembra to s Bayernom Mníchov po debakli na ihrisku Eintrachtu Frankfurt 1:5 nevyzeralo dobre. Mužstvo s nabitým kádrom kleslo na štvrté miesto bundesligovej tabuľky a z postu hlavného trénera sa musel porúčať Niko Kovač Odvtedy prešlo 228 dní a Bayern oslavuje ôsmy majstrovský titul v rade a tridsiaty celkovo. Spečatil ho triumfom na trávniku Werderu Brémy 1:0. A to už dve kolá pred koncom súťažného ročníka 2019/2020. Kovača nahradil jeho dovtedajší asistent Hansi Flick a ten začal s tímom parádnu jazdu za rekordným majstrovským titulom.Čísla sú veľavravné. V posledných 18 zápasoch dosiahol Bayern 17 víťazstiev a raz remizoval, v celkovo 22 súbojoch pod jeho vedením Bavori inkasovali iba 15 gólov a od začiatku bundesligovej sezóny ich nastrieľali 93.Historický rekord 101 gólov z ročníka 1971/1972 už zrejme neprekonajú, ale v zostávajúcich dvoch kolách proti Freiburgu a Wolfsburgu sa môžu dostať na 98 gólov. A to by bol druhý najlepší strelecký výkon histórie bundesligy."Je senzačné, čo tento tím dokázal v uplynulých mesiacoch. Všetci hráči si zaslúžia veľký kompliment. Chcem vyzdvihnúť spôsob, akým sa mužstvo dopracovalo k titulu. Hráči aj trénerský štáb tvoria jednotný celok a z toho mám obrovskú radosť," uviedol Hansi Flick po triumfe v Brémach pre TV Sky.A hoci 55-ročný rodák z Heidelbergu nemá rád štatistiky, nad svojim rekordným priemerom 2,64 bodu na zápas musel aj on uznanlivo pokývať hlavou.Majstrovský titul pečatil gólom akoby symbolicky najlepší strelec súťaže. Poliak Robert Lewandowski si na sklonku prvého polčasu nabehol za obranu Werderu a po spracovaní lopty hruďou následným volejom rozvlnil sieť.Tridsiatym prvým gólom v sezóne nielen zvýšil náskok na čele tabuľky kanonierov pred Timom Wernerom na 6 gólov, ale zároveň si utvoril osobný strelecký rekord. Predtým v sezóne 2015/2016 predviedol 30 presných zásahov. "Dlho sme bojovali, ale nakoniec sa ukázala naša kvalita. Momentálne sme najlepšie mužstvo v Nemecku," skonštatoval Lewandowski.Jubilejný tridsiaty titul si futbalisti Bayernu priamo na ihrisku ani poriadne nevychutnali. Ich radosti asistovali prázdne tribúny Weserstadiona v Brémach, keďže bundesligový ročník sa dohráva v dôsledku pandémie koronavírusu bez diváckej kulisy.Jedinými fanúšikmi hostí boli ich najvyšší kluboví funkcionári na čele s predsedom predstavenstva a niekdajším skvelým útočníkom Karlom-Heinzom Rummeniggem. "Je to zvláštne a trochu komplikované oslavovať bez divákov, chýba nám ich vášeň a povzbudzovanie. Z titulu sa však tešíme," podotkol Lewandowski."Napriek zložitým podmienkam aj v čase koronakrízy trénerský štáb a hráči odviedli v druhej polovici sezóny výbornú robotu. Nielen body a góly, ale aj naša hra mala vysokú úroveň," podotkol Rummenigge, cituje ho Kicker.Prezident FC Bayern Herbert Hainer tvrdí, že k majstrovskému titulu môžu Bavori v tejto sezóne pokojne pridať aj ďalšie dve prestížne trofeje a dosiahnuť prestížny "triple". "Sme v domácom pohárovom finále a v Lige majstrov za sa jednou nohou vo štvrťfinále. Som optimista," uviedol Hainer. Obozretný Flick k tomu krátko poznamenal: "Ešte nie je koniec sezóny a nič si nejdeme dlho vychutnávať. Pôjdeme ďalej krok po kroku. Najbližším naším cieľom je finále DFB-Pokalu s Leverkusenom."