Slovan je krôčik od finále Slovnaft Cupu, ale v prvom semifinále mohol dať aj viac gólov

17.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vyše 70-percentné držanie lopty, 12 streleckých pokusov na bránku, z toho štyri góly. Futbalisti Slovana Bratislava majú po prvom semifinále Slovnaft cupu 2019/2020 oveľa bližšie do finále ako ich súperi zo Zlatých Moraviec.V druhom polčase utorkového súboja si utvorili taký tlak, že konečný výsledok 4:1 mohol byť pokojne s dvojnásobným počtom gólov.Škoda len, že dominantný výkon Slovana videlo v útrobách nového Tehelného poľa oficiálne len 252 divákov. S tým sa však momentálne vzhľadom na hygienicky manuál ÚLK v súvislosti s koronavírusom nedá nič robiť."Z našej strany to bol veľmi zaujímavý výkon až na pár chybičiek, keď sme na vlastnej polovici niektoré veci najmä v rozohrávke riešili až príliš futbalovo. Niekedy to treba zjednodušiť. Bolo tam veľa pozitív, hráči sa tešili z futbalu, predviedli sme nádherné akcie. Do odvety sme dosiahli veľmi dobrý výsledok, ktorý si vážime. Možno trochu neskromne musím povedať, že ak by sme dali o tri-štyri góly viac, nikto by sa nemohol čudovať," skonštatoval tréner Ján Kozák ml , cituje ho oficiálny klubový portál skslovan.com.Slovan nastúpil v základnej zostave len s jedným Slovákom - náhradným brankárom Michalom Šullom. Po zmene strán sa na trávnik dostali aj skúsený krídelník Vladimír Weiss ml. a tiež talentovaný útočník Dávid Strelec.Deväťnásťročný Strelec dokonca strelil gól, keď v 83. min pečatil na 4:1. Ďalšie tri góly dosiahli slovinskí futbalisti - dva strelil Alen Ožbolt a jeden pridal Žan Medved.Najmä striedajúci Medved však zahodil aj niekoľko "tutoviek", vrátane nastrelenej ľavej žrde v 80. min."Efektivita stále nie je taká, akú by sme chceli. Oproti sobote však v našej hre bolo zlepšenie, viac aktivity a nábehov, čiže vecí, ktoré od hráčov vyžadujeme. Verím, že keď takto budeme ďalej pracovať, ďalšie zápasy budú v lepšom tempe a dostaneme sa tam, kam by sme všetci chceli. Som rád, že útočníci sa gólovo chytili," zdôraznil prvý muž lavičky Slovana Bratislava.Odvetný súboj v Zlatých Moravciach odohrajú v utorok 23. júna a tréner Kozák nabáda, že nepôjde len o postupovú formalitu."Napriek náskoku nič nepodceníme a pôjdeme za víťazstvom. Vieme, že Zlaté Moravce sú doma oveľa silnejšie, takže k tomu musíme pristúpiť s plnou vážnosťou," dodal Kozák.