Bažány sa na lavičke dlho neohrial, HK Nitra robí už druhú trénerskú výmenu v sezóne

Bažáni nahradil Kmeča

Slabšia forma nie je otázkou financií

22.1.2020 (Webnoviny.sk) - Iba niečo viac ako tri mesiace zotrval Marián Bažány v pozícii hlavného trénera HK Nitra. Vedenie účastníka Tipsport ligy ho odvolalo z funkcie pre neuspokojivé výkony mužstva spod Zobora. Ide už o druhú trénerskú výmenu v aktuálnom ročníku v nitrianskom klube.Bažány, ktorý si v sezóne 2005/2006 zahral aj v nemeckej reprezentácii, v októbri minulého roka nahradil Andreja Kmeča po vysokej prehre s HC Košice 0:9. Informáciu priniesol oficiálny web klubu."Trénerovi Bažánymu sa chceme veľmi pekne poďakovať za služby, ktoré v Nitre odviedol. Dával do toho viac ako 100 percent svojho úsilia, ale život niekedy prinesie aj situácie, keď napriek enormnej snahe veci nevyjdú podľa predstáv. V ďalšej trénerskej kariére prajeme pánovi Bažánymu veľa úspechov a vydarený nový angažmán," vyjadril sa pre klubový web prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.Účastník troch seniorských svetových šampionátov Kováčik vylúčil, že na horších výkonoch mužstva by sa mohla prejaviť nepriaznivá finančná situácia klubu."K dnešnému dňu (streda, pozn. red.) máme vyplatené všetky peniaze pre hráčov, trénerov aj dodávateľov. Takže naša slabšia forma nie je vôbec otázkou financií. Pracujeme s približne rovnakým rozpočtom ako v minulých sezónach, rozdiel je iba ten, že zatiaľ sa nám výsledkovo nedarí. Chceme to určite zmeniť," vysvetlil Kováčik.HK Nitra informoval aj o tom, kto mužstvo povedie do konca aktuálnej ligovej sezóny. "Trénermi tímu sa stanú Tomáš Chrenko a Miroslav Kováčik, asistentom zostáva Dušan Milo a trénerom brankárov bude naďalej Stanislav Petrík," uvádza sa v stanovisku klubu. "Corgoni" momentálne figurujú až na deviatom mieste tabuľky so ziskom 56 bodov. Na elitnú šestku strácajú deväť bodov a v troch z predošlých štyroch stretnutí vyšli bodovo naprázdno.