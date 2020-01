Atletico Madrid túži získať Cavaniho, ten odmieta ďalej hrať za PSG

Zdroj: Pixabay

Ako informuje španielsky denník AS, rokovania o prestupe výrazne nepokročili a PSG odmieta pustiť hráča v zimnom prestupovom období. Podľa informácií španielskej televízie La Sexta zase požaduje PSG za hráča, ktorému v lete vyprší kontrakt, 30 miliónov eur – oveľa viac, než koľko je v tejto chvíli ochotný zaplatiť madridský klub. Ten by údajne rád získal hráča za čiastku na úrovni 5 miliónov eur.

Rukojemník vo vlastnom klube

Tréner parížskeho klubu Thomas Tuchel by rád videl hráča vo svojom tíme aspoň do konca aktuálnej sezóny - klub stále bojuje na štyroch frontoch (Ligue 1, Liga Majstrov, Ligový pohár a Coupe de France) a kouč Tuchel cíti potrebu udržať si pred náročným jarným programom dostatočne široký káder. Druhým faktorom, prečo sa PSG zdráha pustiť svojho hráča do Madridu, je údajne fakt, že oba kluby sú účastníkmi jarných bojov Ligy majstrov a v PSG by neradi pred štartom ďalšej fázy posilnili priameho konkurenta.

Vzhľadom na nedokonalé vzťahy so spoluhráčmi a stratu pozície v základnej zostave je nepravdepodobné, že by Cavani zmluvu predĺžil a zotrval v tíme aj v ďalšej sezóne, aj preto sa zimný prestup javil ako ideálne východisko pre obe strany. Hráč sa navyše už pred časom vyjadril, že po skončení aktuálnej sezóny zvažuje aj koniec kariéry. Nezáujem PSG predať svoj útočný klenot túto zimu preto Cavaniho poriadne nahneval, ten nateraz odmieta nastúpiť v drese svojho zamestnávateľa a vynechal preto aj kľúčový ligový zápas PSG na pôde hlavného ligového konkurenta AS Monako.

Čoskoro 33-ročný Cavani aj vinou zranení odohral za PSG v tejto sezóne 13 zápasov, pričom len trikrát si pripísal plnú minutáž a jeho miesto v základnej zostave zaujal vo väčšine zápasov argentínsky reprezentant Mauro Icardi, ktorý prišiel na hosťovanie v lete z milánskeho Interu.

Zdroj: „PSG“ by Philippe Agnifili (CC BY-ND 2.0)

Náhrada za Griezmanna

Atlético potrebuje dlhodobo vystužiť svoje útočné rady, keď po odchode hviezdneho Griezmanna do FC Barcelona doposiaľ nenašlo adekvátnu náhradu a v rámci hornej polovice ligovej tabuľky patria v ofenzíve medzi najviac trápiace sa tímy.

Len vďaka vynikajúcej defenzíve je preto madridský klub v tabuľke španielskej ligy na treťom mieste, s 5-bodovou stratou na dvojicu FC Barcelona – Real Madrid a ich kurz na víťazstvo v lige sa v ponuke pre futbal bookmakera bet365 pohybuje na úrovni 28/1. Nehovoriac o hrozbe z nižších priečok tabuľky, ktoré by pri takomto ofenzívnom trápení mohli Atlético potencionálne stáť aj umiestnenie v TOP4 a teda stratu „privilégia“ štartovať v budúcoročnej edícii Ligy Majstrov.

Záujem aj z Anglicka

O kanoniera PSG, ktorý strelil v 291 zápasoch za parížsky klub 198 gólov, je v zimnom prestupovom období eminentný záujem z viacerých európskych súťaží. Oficiálnu ponuku adresoval londýnsky Arsenal či Manchester United, Cavani okrem toho bol spájaný aj s prestupom do Interu Miláno, londýnskej Chelsea či nového futbalového projektu Davida Beckhama Miami FC.