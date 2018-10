BCF Europe plánuje rozšíriť výrobné priestory v Nesvadoch

Ilustračná snímka. Foto: Commercial Finance, s.r.o. Foto: Commercial Finance, s.r.o.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nesvady 1. októbra (TASR) – Spoločnosť BCF Europe s.r.o. plánuje rozšíriť svoje výrobné priestory v Nesvadoch v okrese Komárno. Nová výrobná hala na výrobu medených komponentov pre chladiacu a klimatizačnú techniku by mala byť umiestnená v existujúcom areáli spoločnosti v priemyselnom parku. Podľa vyjadrenia investora je potreba vybudovania novej haly a zvýšenie výrobných a montážnych kapacít reakciou na zvyšujúci sa dopyt po výrobkoch.uviedol investor. Projekt je v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie.Pozemok, na ktorom má byť hala umiestnená, je v súčasnosti nevyužitý. Spoločnosť plánuje rozbehnúť výstavbu na koncom tohto roka, ukončená by mala byť v polovici budúceho roka. Predpokladané investičné náklady by mali dosiahnuť pol milióna eur.