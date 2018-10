Cestovaniu verejnou dopravou v kraji má pomôcť nová mobilná aplikácia

V Malackách začala 18. septembra 2017 premávať mestská hromadná doprava (MHD), ktorá je súčasťou Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. októbra (TASR) – Pre cestujúcich v Bratislavskom kraji je od pondelka k dispozícii nová mobilná aplikácia. Užívateľom ponúka nákup cestovných lístkov, vyhľadávanie spojení či prehľad cestovných poriadkov všetkých dopravcov, ktorí sú zapojení do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK). K dispozícii je v slovenskej, anglickej a nemeckej mutácii.uviedla na tlačovej konferencii Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), ktorá je koordinátorom IDS BK.Kampaň k novej mobilnej aplikácii by mala byť primárne zameraná na mladých cestujúcich, ktorí sú najčastejšími používateľmi smartfónov, mobilných aplikácií či užívateľmi kreditných a platobných kariet.podotkol predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.Okrem všetkých potrebných informácií, ktoré aplikácia ponúka, vyzdvihuje aj jej ekologický rozmer.poznamenal Droba. Jazykové mutácie mobilnej aplikácie by zasa mali podľa neho pomôcť a zjednodušiť cestovanie turistom.Pre plnohodnotné využitie mobilnej aplikácie je potrebné sa v nej zaregistrovať a vytvoriť si profil. Aplikácia je voľne dostupná na stiahnutie ako pre operačný systém Android, tak iOS. Cestovné lístky je možné kupovať buď z kreditu, ktorý si bude užívateľ dobíjať, alebo použitím platobnej karty Visa, Mastercard, Maestro. Cestovný lístok možno kúpiť aj pre spolucestujúcich, skupina však musí cestovať spolu. Z každej kategórii lístkov je možné zakúpiť najviac 30 kusov. Cestovný lístok začína platiť po minúte od nákupu. Ochranu proti kopírovaniu zabezpečuje QR kód, ktorý sa mení každé tri sekundy. Okrem zakúpenia lístkov si môže cestujúci v mobilnej aplikácii vyhľadať jednotlivé spojenia verejnej dopravy z miesta na mape či výberom najbližších zastávok.Nová mobilná aplikácie má byť ďalším krokom ku skvalitneniu verejnej dopravy, po zvýšení počtu vlakových a autobusových spojení, zmene cestovných poriadkov a zabezpečením nadväznosti jednotlivých spojov. Aplikácia umožňuje aj poslanie otázok, resp. zaslanie spätnej väzby a podnetov zo strany cestujúceho. Tie sa budú vyhodnocovať a zapracovávať.