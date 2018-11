Beata Babišová: Synov stav sa zhoršuje, treba ho chrániť

Český premiér Andrej Babiš, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/Ženeva 23. novembra (TASR) - Matka Andreja Babiša mladšieho Beata poprela, že by jej syna boli uniesli na Krym za jej chrbtom. S odvolaním sa na webovú stránku denníka Tages Anzeiger o tom v piatok informoval spravodajský server Novinky.cz.Babišová poskytla v kancelárii advokáta Alexandra de Senarclens rozhovor novinám Tribune de Geneve. Kauza má podľa nej vplyv na synov zdravotný stav, ktorý sa zhoršuje.Bývalá manželka českého premiéra Andreja Babiša potvrdila, že jej syn na Kryme bol.povedala. Podľa denníka tam cestoval v dôsledku tlaku novinárov v Prahe.vysvetlila.povedala Babišová.Potvrdila, že ej syn chce spolupracovať s políciou a vypovedať. Polícia sa s ním už podľa jej slov spojila.pokračovala.Babišová sa taktiež zmienila o návšteve otca Babiša juniora, ktorý za synom pricestoval do Ženevy v čase vrcholiacej krízy 17. novembra.To, že by na jej syna bol vytváraný tlak, aby nekomunikoval s novinármi, poprela.Babišovej advokát Alexandre de Senarclens žiadosť denníka o rozhovor s Babišom mladším odmietol, pretože "pán Babiš mladší je pod neúnosným tlakom".Firma Agrofert, ktorej vlastníkom je Andrej Babiš starší, je obvinená z podvodu ohľadom štátnych dotácii pre Čapí hnízdo - rekreačný areál v Stredočeskom kraji. V kauze je obvinený premiér Babiš, jeho dve dospelé deti Andrej a Adriana a brat jeho manželky Martin Herodes.Babiša mladšieho údajne využili na podpis dokumentov, ktoré firme umožnili prístup k dotáciám. Babišov syn pred časom českým novinárom povedal, že jeho otec chcel, aby zmizol v období, keď polícia kauzu vyšetrovala.