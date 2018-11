Policajti zachránili 35-ročného muža, ktorý skočil do Dunaja

Snímka z miesta udalosti. Foto: Facebook Polícia SR Foto: Facebook Polícia SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. novembra (TASR) – Policajti zachránili život 35-ročného muža, ktorý vo štvrtok (22.11.) podvečer skočil z bratislavského Starého mosta do rieky Dunaj. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.Polícia bola vo štvrtok okolo 17.30 h vyslaná na Starý most, kde sa mal nachádzať muž, ktorý chcel skokom z mosta ukončiť svoj život.priblížila Slamková.Po príchode policajti spozorovali asi 100 metrov od Starého mosta v rieke muža, ktorého prúd vody unášal popri brehu. Policajti ihneď skočili za mužom do vody.spresnila hovorkyňa. Zachránený 35-ročný muž bol následne odovzdaný do starostlivosti privolaným záchranárom, ktorí ho previezli do jednej z bratislavských nemocníc.