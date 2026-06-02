Meniny má Xénia
02. júna 2026
Beats for Love 2026 plní sny: Najdrahší program v histórii a technologické novinky, aké Česko ešte nezažilo
Najväčší festival elektronickej hudby v srdci Európy štartuje už o mesiac. Od 1. do 4. júla sa industriálny areál Dolných Vítkovíc opäť premení na Mekku tanečnej hudby pod holým nebom, ktorá do Ostravy každoročne priláka desaťtisíce návštevníkov zo všetkých kútov Českej republiky aj zo zahraničia.
Beats for Love, ktorý sa právom radí medzi svetovú špičku hudobných eventov, uvedie viac ako 550 interpretov, ktorí zahrajú na celkovo 18 stageoch. Organizátori tento rok navyše odtajnili okrem dychberúceho line-upu aj technologické novinky, ktoré nemajú na českých festivaloch obdobu.
Beats for Love servíruje najsilnejší line-up svojej histórie: očakávajte hviezdnu jazdu od prvého do posledného dňa
Tohtoročný program patrí medzi tie najlepšie a najdrahšie, ktoré festival svojim návštevníkom za 12 rokov ponúkol. Splneným snom mnohých fanúšikov je napríklad dlho očakávaný príchod megastar a hitmakera Calvina Harrisa, ktorý sa do Európy vydáva len mimoriadne. Okrem neho na hlavnej stagi Love by ČSOB vystúpi aj švédska megastar Alesso, aktuálne najúspešnejšia DJka planéty Charlotte de Witte, maskovaný tanečný fenomén Marshmello alebo legendárny DJ Dimitri Vegas.
„Tento rok sme na programe rozhodne nešetrili a verím, že šetriť sa pri tancovaní nebudú ani naši návštevníci a festival si užijú naplno. V podstate na všetkých stageoch, okrem talent stage Tunnel by Zyn, hrajú len tí najlepší z najlepších, naozaj top-class interpreti, a bude preto ťažké vybrať si, čiu show v line-upe vynechať," dodal riaditeľ a zakladateľ festivalu Kamil Rudolf.
Nový spoluorganizátor prináša neopakovateľné zážitky
S novým spoluorganizátorom festivalu, štatutárnym mestom Ostrava, organizátori tento rok prichystali aj pokračovanie obľúbeného formátu vystúpení s názvom Beats for Love Special, v ktorých sa predstavia premiérové alebo inak unikátne sety a spojenia performerov. „Tento rok nás čaká napríklad česká premiéra novej audiovizuálnej show drum and bass hviezdy Andromedik, špeciálna svetová premiéra B2B vystúpenia britských ikon bass music Katy B & Miss Dynamite a ďalšie zaujímavosti, ktoré len tak inde nezažijete," dodal programový riaditeľ festivalu Jiří Ramík.
„Tento festival, ktorý dosiahol aj medzinárodný význam, sa koná za podpory štatutárneho mesta Ostrava. Je to spojenie viac než vhodné. Som presvedčený, že práve kulisy Dolných Vítkovíc podčiarkujú špecifickú festivalovú atmosféru a sú ideálne pre formát, ktorý organizátori zvolili. Teším sa na aktuálny ročník," uviedol ostravský primátor Jan Dohnal.
„Festival Beats for Love už dnes nie je výhradne špičkovou prehliadkou tej najlepšej elektronickej hudby a hostinou pre všetky zmysly, ale aj neprehliadnuteľnou súčasťou ostravského kultúrneho leta. Jeho konanie zvýrazňuje pozíciu Ostravy na festivalovej mape Európy, ako aj jej postavenie ako mesta kultúry," konštatovala námestníčka primátora Lucie Baránková Vilamová.
Festival sa koná aj za podpory Moravskosliezskeho kraja. „Začiatok júla u nás tradične patrí rytmom, ktoré rozhýbu celé Dolné Vítkovice aj Ostravu. Beats for Love už dávno nie je len festival, ale fenomén, ktorý priťahuje fanúšikov elektronickej hudby z celej Európy. Som rada, že práve Moravskosliezsky kraj je miestom, kde táto energia vzniká a rastie. Verím, že kto ju raz zažije, ten sa k nám vráti aj mimo festivalových dní. Som veľká fanúšička tohto festivalu, už teraz sa veľmi teším," uviedla 1. námestníčka hejtmana Moravskosliezskeho kraja Šárka Šimoňáková.
Technologické novinky: hudobná platobná karta ČSOB LOVECARD a revolučné LoveID
Festival s generálnym partnerom bankou ČSOB a technologickým partnerom VISA prináša absolútnu novinku – platobnú kartu s názvom ČSOB LOVECARD. „Nielen naši fanúšikovia, ale aj všetci ďalší milovníci hudby si s touto debetnou platobnou kartou užijú množstvo výhod. Či už hovoríme o vysokom cashbacku, výrazných zľavách na predplatné Spotify alebo na vstupné a festivalový merch," vymenoval Rudolf. Karta je navyše unikátna aj svojím vzhľadom, ktorý určite poteší všetkých People of Love, ako festival prezýva svoju komunitu verných fanúšikov.
Novinkou je aj nový systém správy vstupeniek, tzv. návštevnícky účet LoveID. Funguje ako symbolický kľúč do sveta Beats for Love. „LoveID sme vyvinuli s našimi technologickými partnermi tak, aby išlo o používateľsky prívetivý návštevnícky účet, kde budete môcť riešiť takmer všetko, čo vás ohľadom festivalu môže zaujímať," dodal Rudolf. Vďaka LoveID si môžu návštevníci jednoducho vstupenky kúpiť alebo preposlať, čím sú okrem iného chránení pred podvodníkmi a falošnými prepredajmi vstupeniek. V účte LoveID pár dní pred festivalom návštevník nájde svoj unikátny QR kód, vďaka ktorému dostane svoju osobnú festivalovú pásku.
Svet Beats for Love Universe a sprievodný program narušia hranice každodennosti
Dizajnový koncept Beats for Love Universe tento rok ponúkne ďalšiu várku zaujímavých inštalácií, performancií a unikátnych atmosférických show, ktoré sa odohrajú v tematicky odlišných zónach Love Sphere, Space Sphere, Industrial Sphere a na bulvári Pulse. „Tento rok budeme veľmi cieliť na svetelné efekty, lasery a vyzdobíme areál premyslenými vizuálnymi vnemami. Technologickým partnerom nám v tomto bude aj lokálna firma ROBE, ktorá vytvára profi osvetlenie svetového formátu," dodal Jakub Šenkeřík, člen produkčného tímu. Symbolické oživenie pece na železo, unikátny ostravský sci-fi Stonehenge alebo postapokalyptická dedina so živými komparzistami preto zaistia nezabudnuteľné zážitky priamo z centra festivalu.
Úplnú novinku v sprievodnom programe chystá aj festivalový partner RedBull. „Nechceme prezradiť detaily, aby sme návštevníkov nepripravili o moment prekvapenia, ale o adrenalín určite nebude núdza. Chystáme s RedBullom dychberúcu show, akú zatiaľ v Česku nikto nevidel," odtajnil Rudolf. RedBull bude navyše tento rok mať v areáli aj svoju zónu, v ktorej okrem príjemného posedenia ponúkne aj sprievodný program.
Porsche, nový partner VIP zóny, chystá krásne chill posedenie s kaviarňou, ktorá svojím dizajnom dotvára atmosféru Love Sphere. „Beats for Love je pre Porsche prirodzeným partnerstvom vďaka nezameniteľnej atmosfére festivalu a dôrazu na výnimočný zážitok pre návštevníkov. Ako nový partner VIP zóny tento rok predstavíme Porsche Lounge s kaviarňou inšpirovanou novým Cayenne Electric, vystavené vozidlá Porsche aj festivalové aktivácie odrážajúce DNA značky Porsche," uviedla Petra Klosová, Marketing & PR Manager Porsche.
Ďalšiu novinku chystajú Vítkovice, a.s., ktoré so svojou kyslíkovou terapiou novo ponúknu občerstvenie tela aj ducha nielen v Industrial Sphere, ale aj vo VIP zóne, kde si návštevníci počas terapie užijú aj vítaný výhľad na hlavnú stage. „KYSLIQ je naša oxygenoterapia v novom kabátiku. Prinášame jednoduché a chytré riešenie v praktickej fľaši na inhaláciu kyslíka vo vyššej koncentrácii, než je prítomná vo vzduchu. S našou kyslíkovou terapiou zažijete príval energie s čistou hlavou, prinesie vám chuť do života, podporí imunitu a pomôže vám prekonať únavu z festivalovej noci," pozýva na terapiu Kateřina Černá, kreatívna marketérka VÍTKOVICE, a.s.
V spolupráci so značkou ZYN organizátori tento rok prichystali aj podporu nádejných talentov, ktorí majú veľké hudobné ciele. „Náš DJ Contest sa každoročne teší veľkej obľube. Zo stoviek prihlásených tento rok naša odborná porota vybrala 46 najlepších, ktorí dostanú príležitosť zahrať priamo na jednej z festivalových stagí s názvom Tunnel by ZYN. Príďte ich podporiť, sme presvedčení, že budete prekvapení, akú energiu a nasadenie predvedú," dodala Magdaléna Pastrňáková, produkčná manažérka festivalu.
Slová za beatmi: konferencia Talking Beats bude opäť plná zaujímavých diskusií
Talking Beats sa vracajú už po štvrtýkrát. Obľúbená konferencia otvorí návštevníkom svoje dvere od štvrtka 2. 7. do soboty 4. 7. a ponúkne pestrú paletu diskusií s DJs, producentmi a ďalšími významnými hosťami. „Zaujímavosťou tohtoročnej konferencie bude hneď jej otvorenie, počas ktorého bude riaditeľ festivalu Kamil Rudolf odpovedať na priame otázky návštevníkov a popri tom im bude čapovať pivo Proud. Ľudia sa tak naživo dozvedia, čo ich zaujíma, a popri tom sa možno aj priučia tomu, ako sa správne čapuje pivo. Všetko totiž prebehne pod dohľadom skúsených výčapníkov Plzeňského Prazdroja," uviedla produkčná manažérka festivalu Barbora Kocubová.
Za hranicami klasického festivalu: objavte nové formáty B4L
Okrem zimnej dvojdňovej festivalovej novinky s názvom Beats for Love Winter, ktorá bude mať svoju premiéru začiatkom decembra na brnianskom výstavisku, organizátori plánujú aj sériu koncertov pod holým nebom s názvom Beats for Love Experience, ktoré sa odohrajú v novootvorenom kultúrnom areáli Nová Osmička vo Frýdku-Místku. Tieto tanečné párty budú mať popoludňajší formát, čo znamená, že začnú popoludní a skončia s úderom nočného kľudu, teda o desiatej. „Ideme tak s dobou a nasledujeme trendy zo zahraničia, kde sú tieto denné párty veľmi obľúbené. V Českej republike je tento koncept ešte v plienkach, sme preto zvedaví, čo na to povedia naši People of Love," dodal Rudolf. Návštevníci sa tak môžu tešiť hneď na štyri Experience akcie, ktoré budú všetky zadarmo. Jedinou podmienkou účasti je mať aktívny účet LoveID. Príde napríklad legendárne drum and bass duo Hybrid Minds a ďalej britskí DJs Kanine, Kryder alebo Because of Art.
Festival B4L v skratke
Beats for Love je najväčší festival elektronickej hudby v srdci Európy. Každoročne privádza do industriálneho areálu Dolných Vítkovíc desaťtisíce návštevníkov z celého sveta. Na viac ako 18 scénach sa v termíne od 1. do 4. júla 2026 predstaví viac ako 550 interpretov všetkých subžánrov elektronickej hudby, a to z radov legendárnych stálic, ako aj prekvapivých nových objavov. Návštevníci si navyše môžu užiť aj bohatý sprievodný program, konferenciu Talking Beats či podporiť dobročinný projekt Beats for Love Charity.Aktuálne informácie o LoveID, line-upe, interpretoch, vstupenkách a ďalších novinkách sú dostupné na webe www.b4l.cz
