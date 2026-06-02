Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Vstúpte do sveta filmu: IFF Art Film odhaľuje kompletný program 32. ročníka
Štyri súťaže, osem Modrých anjelov
Program festivalu tvoria štyri rovnocenné súťažné sekcie, z ktorých každá udeľuje hlavnú cenu Modrý anjel. Medzinárodná súťaž hraných filmov navyše oceňuje aj najlepšiu réžiu a najlepšie herecké výkony.
V Medzinárodnej súťaži hraných filmov sa o ceny uchádza osem snímok z celého sveta: Filipiñana (r. Rafael Manuel / Singapur, UK, Filipíny, Hol., Fran.), La Gradiva (r. Marine Atlan / Francúzsko, Taliansko), Chronológia vody (r. Kristen Stewart / Francúzsko, Lotyšsko, USA), Kráľovná na mori (r. Lance Hammer / UK, USA), Kroniky z obliehania (r. Abdallah Al-Khatib / Alžírsko, Francúzsko), Navždy (r. Sandra Wollner / Rakúsko, Nemecko), Vlci (r. Jonas Ulrich / Švajčiarsko) a Wirbel (r. Tomáš Hubáček / ČR, SR). O cenách rozhodne porota v zložení islandský režisér Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, slovenská scenáristka a dramaturgička Barbora Námerová a maďarský filmový kritik Géza Csákvári.
Medzinárodná súťaž filmov zo strednej a východnej Európy predstaví takisto osem titulov: Catane (r. Ioana Mischie / Rumunsko, Taliansko), Dcéra môjho otca (r. Lea Podhradská / Maďarsko, SR), Made in EU (r. Stefan Komandarev / Bulharsko, Nemecko, ČR), Miništranti (r. Piotr Domalewski / Poľsko), Musíme prežiť (r. Tomáš Krupa / Slovensko, Francúzsko, Rakúsko), Nina Roza (r. Geneviève Dulude-De Celles / Kanada, Tal., Bulharsko, Bel.), Tichá povodeň (r. Dmytro Sukholytkyy-Sobchak / Ukrajina, Nemecko) a Vedľajšia úloha (r. Ana Urushadze / Gruzínsko, Est., Tur., Švajč., USA). Porotu tvorí afganský režisér Siddiq Barmak, kazašská filmová vedkyňa Gulnara Abikejeva a poľsko-britská filmová teoretička Ewa Hanna Mazierska.
Porota Medzinárodnej súťaže krátkych filmov zasadne v zložení poľský historik filmu Maciej Gil, palestínsko-dánsky režisér Mohammed Almughanni a slovenská dokumentaristka Barbora Sliepková. O cene FIPRESCI za najlepší film rozhodnú francúzsky novinár a filmový kritik Pierre-Yves Roger, holandská filmová novinárka Clementine van Wijngaarden a slovenský filmový publicista Matúš Kvasnička.
"Tohtoročný program je postavený na dialógoch — čerstvé festivalové tituly z Cannes či Berlinale vedľa digitálne zreštaurovaných klenotov zo Zlatého fondu SFÚ, debuty popri etablovaných autoroch, lokálne príbehy verzus globálne témy. V súťaži hraných filmov sa stretáva režijný debut Kristen Stewart s česko-slovenským Wirbelom Tomáša Hubáčka, snímky z piatich kontinentov od Filipín cez Alžírsko po Švajčiarsko. Práve v tejto šírke záberov vidím silu festivalu — ukázať, že dobrý film nepozná hranice," priblížil umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.
Od oscarových nominantov po archívne striebro
Okrem súťažných sekcií ponúkne festival deväť nesúťažných programových línií. Panoráma prinesie výber z aktuálnej svetovej tvorby. Sekcia Vo svetle tieňov sa sústredí na príbehy ženských hrdiniek — diváci v nej uvidia francúzsku drámu Couture s Angelinou Jolie, snímku Rose ocenenú Strieborným medveďom na Berlinale 2026, intímnu drámu 17, Ulicu Málaga marockej režisérky Maryam Touzani, držiteľku Ceny divákov na MFF Benátky, či indickú Kráľovnú Rani. Slovenská sezóna prinesie premiéry nových domácich filmov za osobnej účasti tvorcov a Nočná prehliadka ponúkne žánrový mišmaš plný adrenalínu, napätia a filmovej hravosti.
Festival programový rámec rozširuje o formáty, ktoré sú dve strany jednej mince. Nová sekcia Oscar vs. blockbuster stavia vedľa seba oscarového nominanta a divácky najnavštevovanejší film rovnakej krajiny — artový film a masová popularita tu nie sú protiklady, ale súčasti jedného filmového sveta. Novinky zo svetových festivalov dopĺňa SFÚ: Rodinné filmové striebro, v ktorej Slovenský filmový ústav predstaví digitálne zreštaurované snímky zo Zlatého fondu slovenskej kinematografie. Program obohacuje aj sekcia To najlepšie z FAMU pri príležitosti 80. výročia slávnej filmovej školy, autorský výber Lukáša Berbericha — dramaturga a riaditeľa košického Kina Úsmev — a Filmy pre deti pre divákov vo veku 7 až 15 rokov.
Tri pocty: Šišková, Akin, Müller
Slávnostný otvárací ceremoniál v Kunsthalle Košice bude patriť herečke Anne Šiškovej, laureátke tohtoročnej Hercovej misie. Držiteľka Českého leva za rolu Márie vo filme Musíme si pomáhať — snímke nominovanej na Oscara — a dvojnásobná laureátka divadelnej ceny DOSKY sa zaradí po bok osobností ako Emília Vášáryová, Zuzana Kronerová, Zdena Studenková či Antónia Lišková.
Laureátom Zlatej kamery sa stáva nemecko-turecký režisér Fatih Akin — držiteľ Zlatého medveďa za film Proti múru, Ceny za najlepší scenár v Cannes za snímku Na druhej strane a Zlatého glóbusu za drámu Odnikiaľ. Festival počas siedmich dní uvedie Akinov najnovší film Ostrov Amrum, ktorý mal svetovú premiéru v sekcii Cannes Première 2025, a drámu Odnikiaľ. Súčasťou programu bude aj masterclass s týmto svetoznámym režisérom.
V Historickej radnici si Cenu Milana Lasicu in memoriam prevezme Richard Müller za svojho otca — ikonu slovenského filmového herectva Vladislava Müllera (1936 – 1996), nezabudnuteľného predstaviteľa postáv vo filmoch Obžalovaný, Medená veža, Orlie pierko či Signum laudis. Z otcovej bohatej filmografie Richard Müller osobne vybral do festivalového programu drámu Smrť šitá na mieru.
Industry program
Odborný program festivalu v Kulturparku ponúkne sériu masterclassov a diskusií. Okrem stretnutia s Fatihom Akinom a afganským režisérom Siddiqom Barmakom sa profesionáli aj diváci môžu tešiť na masterclass o profesii filmového dramaturga, masterclass Via Slovakia o tom, ako vzniká film o putovaní, kritický pohľad FIPRESCI na súčasný film, masterclass Cesta s kamerou na Mount Everest, masterclass Formovanie významu o slovenskom strihovom filme, masterclass o seriáli Na Dosah či workshop Petra Neveďala o formáte a budúcnosti filmového obrazu — od tradičného widescreenu po vertikálne filmy v ére smartfónov.
Sprievodný program
Festivalové dni v Košiciach oživí aj bohatý sprievodný program. Špeciálne vydanie Večere s Havranom s Richardom Müllerom, obľúbená talkshow Bez šepkára Milana Kolcuna a glosátorská show SEDEM televízie JOJ patria medzi najočakávanejšie podujatia. Program dopĺňa koncert Mike Parker Trio, soundtrack listening session STRDVK v Tabačke, krst knihy Via Slovakia, prezentácia knihy Slovenský strihový film, slam poetry, módne prehliadky, autogramiáda a výstava fotografií TV JOJ, program TV JOJko pre najmenších, ranná jóga Breathe & Bite či Deň s Filmovou kanceláriou Košického samosprávneho kraja.
Mesto Košice poskytuje festivalu nielen finančnú dotáciu, ale aj zázemie a kultúrnu infraštruktúru. Festival prináša do metropoly východu medzinárodnú prestíž, návštevníkov, filmové osobnosti a silný kultúrny program. Je to podujatie, ktoré robí Košice viditeľnejšími, živšími a kultúrne bohatšími.
"IFF Art Film je pre Košice viac než festival. Je to týždeň, počas ktorého sa naše mesto stáva prirodzeným centrom filmového diania, stretávania tvorcov, divákov, študentov aj hostí zo Slovenska a zahraničia. Mesto Košice je hrdé, že môže byť stabilným partnerom podujatia, ktoré posilňuje našu kultúrnu identitu, prináša život do kín, kultúrnych priestorov aj ulíc a zároveň ukazuje Košice ako moderné, otvorené a sebavedomé mesto. Art Film už do Košíc prirodzene patrí. Festival prináša do mesta svetový film, významné osobnosti, tisíce divákov a atmosféru, ktorá presahuje hranice kinosál. Aj preto ho vnímame ako jedno z kľúčových kultúrnych podujatí, ktoré posilňuje meno Košíc doma aj v zahraničí," uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.
"Sú podujatia, ktoré sa s regiónom spoja tak silno, že sa stanú jeho prirodzenou súčasťou. Po Medzinárodnom maratóne mieru je synonymom Košíc čoraz prirodzenejšie aj IFF Art Film. To, že si tu našiel svoj stabilný domov, zázemie aj publikum, nie je náhoda. Pre kraj je to dôkaz, že kultúra a kreatívny priemysel majú potenciál meniť región. Župa prostredníctvom Filmovej kancelárie Košického kraja aktívne vytvára podmienky pre rozvoj filmového priemyslu, podporuje audiovizuálne projekty, prepája tvorcov s regiónom. Takto vzniklo v Košickom kraji už 24 filmov. Je to príležitosť zviditeľniť autentické lokality aj talentovaných ľudí. Za všetko hovoria ocenenia, ktoré tento rok zožali podporené filmy aj tvorcovia na Slnku v sieti či na Českých levoch," odkázal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Kompletný program 32. ročníka IFF Art Film bude zverejnený na stránke aff.cinepass.sk, kde si návštevníci môžu zakúpiť aj festivalové cinepassy na celých sedem dní filmového sviatku v Košiciach.
32. ročník IFF ART FILM sa uskutoční vďaka podpore:
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.
Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond
Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita
Hlavní partneri: CODES Brand House, H2O FUND SICAV
Automotive partner: AUTO-VALAS
Oficiálny hotel: Hotel Yasmin
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, LOKO TRANS Media, CORE Labs, Technická univerzita v Košiciach
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, DELTA OnLine, ARICOMA, Datacomp
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, PLOOM, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Natura, Kinley, Julius Meinl, Aupark Shopping Center Košice
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, AHOJ TV, See & Go, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, Filmsk.sk, BigMedia, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, Slovenský filmový ústav, DDDental, CK TUI ReiseCenter Slovensko, Taper, ECO Technologies, Letisko Košice, Rent2Eat, CPK Transport, iWish.sk, Kvety Garomi, Hair Factory Košice, LOCAL NOMAD, MIHYRING
Gastronomickí partneri: Pub u Kohúta, OhniskO Fire Dining & Brew Bar, MAIKO SUSHI, Kaviareň Slávia, El Nacional, Tabačka Kulturfabrik, Casa Trade - Casablanca cafe, Macarons Košice, Savour Patisserie
