Beblavý: Predkladáme návrh o práve občana na chybu v úradnom styku

Na snímke Miroslav Beblavý. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) – Návrh, ktorý zavádza právo občana urobiť chybu v úradnom styku, predstavil v piatok predseda mimoparlamentnej strany Spolu-občianska demokracia Miroslav Beblavý s tým, že podobné opatrenie presadil francúzsky prezident Emmanuel Macron a platí od 10. augusta.Avizoval, že návrh v piatok predložia do parlamentu a predstavia ho demokratickým poslaneckým klubom.Na návrhu pracovali štyri mesiace a konzultovali ho s legislatívcami.vysvetlil. Návrh pokladá na vrchol antibyrokratickej legislatívy. Príjem štátu z pokút odhadol na niekoľko desiatok miliónov eur.Právo na chybu by sa malo týkať úradov, ktoré postupujú podľa správneho poriadku, Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, priblížil. Dodal, že úrad si má viesť príslušnú evidenciu o takýchto chybách.Toto právo sa nemá týkať závažných previnení, alebo ak sú dotknuté práva inej osoby, konkrétne podania daňového priznania, registrácie firmy na DPH, pretože sú to vážne všeobecne známe povinnosti.Tzv. papierovou chybou má byť nepredloženie dokumentu, nevyplnenie formulára či iné konanie edičného, registračného alebo oznamovacieho charakteru. Ako príklad uviedol Beblavý neohlásenie zabíjačky či neodovzdanie neplatného pasu. Ďalšími chybami by mohli byť neohlásenie drobných stavebných úprav, nezaslanie mesačného prehľadu daňovému úradu, nesprávne vyplnenie pracovnej dochádzky a ďalšie.Odborníčka na dane a podnikateľské prostredie strany Jaroslava Lukačovičová uviedla pre TASR, že vychádzali zo správneho poriadku, daňového poriadku, zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení.