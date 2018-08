Nissan investoval v USA do modernizácie dvoch závodov 170 miliónov USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Tokio 24. augusta (TASR) - Japonská automobilka Nissan investovala 170 miliónov USD (146,82 milióna eur) do modernizácie dvoch svojich závodov v USA s cieľom podporiť produkciu nového Nissanu Altima. Firma to oznámila v období, keď sa americký prezident Donald Trump vyhráža automobilkám zo zavedenia vysokých dovozných ciel.Nissan North America, americká divízia druhej najväčšej automobilky v Japonsku, uviedla, že investície smerovali do modernizácie závodov v mestách Smyrna (Tennessee) a Canton (Mississippi). Ako dodala, do dnešných dní tak investície automobilky v USA dosiahli už takmer 12 miliárd USD.Trump, ktorý už v prezidentskej kampani sľuboval, že podporí tvorbu pracovných miest v USA, vyzval Nissan, ako aj ďalšie automobilky, aby namiesto dovozu radšej zvýšili výrobu priamo v Spojených štátoch. S cieľom dosiahnuť to už niekoľkokrát pohrozil, že zavedie nové clá na dovoz áut a autokomponentov do USA.