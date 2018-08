Beblavý: Vítame úpravu platov vo verejnej správe, má však nedostatky

Na snímke poslanec NR SR Miroslav Beblavý (nezaradený). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) - Schválenie novely zákona o odmeňovaní práce vo verejnom záujme vládou je pozitívne, právna norma však naďalej obsahuje niektoré diskriminačné ustanovenia. Myslí si to predseda mimoparlamentnej strany Spolu a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý.uviedol na brífingu po rokovaní vlády.Jedno z diskriminačných ustanovení podľa neho je, že najnižšia platová trieda pre pracovníkov v štátnej službe bude stále začínať na sume 480 eur a nie 520 eur, čo by mala byť úroveň minimálnej mzdy v budúcom roku.konštatoval Beblavý.Zároveň upozornil, že podľa Zákonníka práce existuje v súkromnom sektore viacero úrovní minimálnych miezd, ktoré závisia od obsahu práce. Za náročnejšiu prácu je priznaná aj vyššia minimálna mzda.dodal Beblavý.Tabuľkové platy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa majú od budúceho roka zvýšiť v priemere o 10 %. Taktiež sa zredukuje počet tabuliek upravujúcich jednotlivé platové tarify. Vyplýva to z novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorú v stredu schválila vláda. Účinnosť má nadobudnúť 1. januára budúceho roka.