Steinmeier ostro odsúdil diskrimináciu ľudí s koreňmi v zahraničí

Frank-Walter Steinmeier, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 22. augusta (TASR) - Nemecký spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier v stredu v Berlíne ostro odsúdil vyčleňovanie a diskrimináciu ľudí s koreňmi v zahraničí.Hlava štátu pred hosťami nemeckého a tureckého pôvodu v parku prezidentského sídla - zámku Bellevue - konštatovala, žeNemecko je a aj v budúcnosti zostane prisťahovaleckou krajinou, dodal podľa tlačovej agentúry DPA Steinmeier.Najvyšší nemecký predstaviteľ súčasne podčiarkol, že všetky príbehy jeho stredajších hostí patria spoluobčanom. Nikto by nemal popierať vlastné korene, pretože pociťovaná a existujúca vlasť, tá jestvuje aj v plurále.Steinmeir uviedol, že od detí, ba aj od vnukov prisťahovalcov opakovane počúva vetu: Aj keď som sa tu narodil, aj keď sa veľmi usilujem, nepatrím sem. Namietal však, že nejestvujú poloviční alebo celí, biologickí alebo pasoví Nemci, žiadni občania prvej alebo druhej triedy.O príslušnosti a vylúčení, o integrácii a diskriminácii sa počas horúceho leta 2018 viedlo mnoho diskusií, ktoré sú podľa slov Steinmeira potrebné. Avšak tých, ktorí by chceli rozosievať nedôveru, strach a nesvornosť v Nemecku alebo ich z iných krajín dostať do spolkovej republiky, treba odkázať do príslušných medzí, zdôraznil nemecký prezident.